Бойцы камчатского студенческого отряда отправились в Приморье

Десять бойцов студенческого строительного отряда «Вулкан» отправились на важнейшую стройку страны – дальневосточный завод «Звезда». В Приморье им предстоит работать на строительстве многоквартирных домов для работников завода.

Студотряд «Вулкан» готовился к поездке в штабе Камчатского отделения МООО «Российские студенческие отряды», действующего на базе Дворца молодежи.

«Бойцы камчатских студотрядов зарекомендовали себя как мастера на все руки практически везде, где принимали участие. Например, ребята из отряда «Вулкан» в 2018 году работали на всероссийской стройке «Север» в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Они показали отличные результаты и заняли второе место по производственным показателям по итогам летнего трудового семестра», – сказала заместитель министра образования и молодежной политики Камчатского края Людмила Черемисина.

Напомним, в Камчатском крае движение студенческих отрядов было возрождено в 2014 году по инициативе губернатора Владимира Илюхина. На Камчатке организованы строительные, путинные, медицинские, педагогические и дорожные отряды. Ежегодно камчатские студенты трудятся на всероссийских стройках, работают вожатыми в детских оздоровительных лагерях Камчатки и Приморья, в краевых медучреждениях, занимаются ремонтом дорог, задействованы во время путины. Активисты камчатского отделения МООО «Российские студенческие отряды» являются участниками различных массовых акций и мероприятий регионального и всероссийского масштабов.

Дальневосточный завод «Звезда» находится в городе Большой Камень. Это ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке, специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев.