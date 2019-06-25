День семьи, любви и верности отметили на Камчатке

День семьи, любви и верности отметили на Камчатке

Торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, прошло в ЦКД «Сероглазка». Собравшихся поздравила первый вице-губернатор Камчатского края Ирина УНТИЛОВА. От имени главы субъекта Владимира ИЛЮХИНА она поприветствовала супружеские пары, которые прожили вместе не один десяток лет, сохранили любовь, верность и воспитали детей достойными гражданами России.

«Дорогие друзья, позвольте приветствовать вас в этот замечательный день и поздравить с этим светлым, летним праздником. Любовь, семья, верность, – такие простые слова, такие несложные понятия, но как много за ними скрыто. Жизнь человека была бы скучной, бесцветной и несчастливой без этих слов. И счастливы те, кто живут в верной, любящей и дружной семье. Именно такие люди собрались сегодня в этом зале. Мне кажется, что не хватит времени описать каждую семью, рассказать о каждом прожитом дне, о взглядах, которые вы дарите друг другу. И никогда не надо жалеть времени и сил на это, ведь череда суеты пройдет, а теплые воспоминания навсегда останутся в сердце. Спасибо вам, что в Камчатском крае есть такие крепкие семьи, спасибо за вашу жизнь, за ваших детей, внуков и правнуков, за вашу любовь, верность и семейные ценности. Будьте счастливы, любимы, и пусть ваши семьи всегда будут благополучны. С праздником вас», – сказала И. Унтилова.

В рамках мероприятия 43 камчатские семьи из краевого центра, Вилючинска и Елизовского района стали обладателями всероссийской общественной награды — медали «За любовь и верность».

Напомним, медаль «За любовь и верность» в Камчатском крае вручается с 2009 года. Награда учреждена оргкомитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности» в Российской Федерации. Праздник отмечается ежегодно 8 июля. Это день памяти святых чудотворцев, супругов Муромских князей Петра и Февронии, которые издавна почитаемы в России как хранители семьи и брака.

семьи камчатки
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