В рамках программы комфортной городской среды благоустроят почти 70 территорий

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на Камчатке в 2019 году будет благоустроено порядка 70 территорий. Эта информация прозвучала на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», прошедшем в конце прошлой недели в правительстве Камчатского края.

На Камчатке в 22 муниципальных образованиях, с численностью населения свыше тысячи человек, в 2019 году планируется благоустроить более40 дворовых и 27 общественных территорий. На реализацию проекта будет направлено 96 млн 374 тысячи рублей.

«Муниципальными образованиями уже проведены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству. В настоящее время подрядчики приступили к выполнению работ, осуществляется закупка материалов, элементов благоустройства, малых архитектурных форм. В рамках программы продолжается благоустройство общественных территорий, выбранных жителями по итогам рейтингового голосования 2018 года. Так, например, в Петропавловске-Камчатском по проспекту Таранца появится новая спортивная площадка, в Елизове, в парке «Сказка», уже идет устройство детской площадки. Начались работы и в Вилючинске, где обустраивается детская игровая зона возле центральной площади в жилом районе Приморский и смотровая площадка в жилом районе Рыбачий, – рассказал министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Олег Кукиль.

Добавим, региональная программа «Формирование комфортной городской среды» направлена на достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» во исполнение майского Указа Президента РФ.