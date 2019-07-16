Владимир ИЛЮХИН: Нам необходим рыбопромышленный кластер

Крупнейшее международное событие рыбной отрасли, а также выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, проходили в Санкт-Петербурге 10-11 июля. В рамках выставки на площадке форума были представлены и экспозиции крупнейших рыбопромышленных и логистических предприятий Камчатского края. На пленарном заседании III Международного рыбопромышленного форума выступил губернатор края Владимир ИЛЮХИН.

Традиционно центральным событием деловой программы стало пленарное

заседание форума. В качестве спикеров в нем приняли участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Марсио Кастро де Соуза, президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана Суам Ким, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и глава Архангельской области Игорь Орлов.

Открывая форум, Д. Патрушев подчеркнул, что рыбопромышленная отрасль сегодня имеет огромное социально-экономическое значение, и поэтому главная заявленная тема форума в 2019 году звучит так: «Океан возможностей: природа, экономика, человек».

«В рамках деловой программы мы рассмотрим вопросы использования водных биоресурсов мирового океана, и не только в разрезе экономики, экологии, но и в контексте социальной составляющей», – сказал министр сельского хозяйства России.

И. Шестаков назвал стратегическим направлением развития отрасли ориентацию производителей продукции на ее глубокую переработку, как для экспорта, так и для отечественных потребителей.

«Это стимулируется на государственном уровне, в том числе с помощью инвестиционных квот. Новые современные траулеры-процессоры и перерабатывающие заводы позволят нам в ближайшей перспективе перейти к производству продукции с высокой̆ добавленной̆ стоимостью», – сказал глава Росрыболовства.

В. Илюхин, выступая на форуме, поддержал этот тезис и обратил внимание участников пленарного заседания на то, что рекордные инвестиции в рыбную отрасль на Камчатке во многом стали возможны именно благодаря государственным гарантиям.

«Треть всей рыбалки в России сегодня – это полуостров Камчатка. Полтора миллиона тонн вылова, из которых 500 тысяч тонн лосося, – абсолютно реальные цифры для нас. Такие объемы камчатские рыбопромышленники показали в прошлом году. За этими цифрами – огромная работа и инвестиции наших рыбаков. Более 40 млрд рублей частных инвестиций вложено за последние годы в развитие рыбопромышленного комплекса. Это абсолютный рекорд по стране, – сказал В. Илюхин. – Важнейшим фактором для достижения такого результата стали государственные гарантии. Долгосрочное закрепление прав на добычу водных биологических ресурсов, налоговые льготы и преференции, прямые меры финансовой поддержки, режимы ТОР и СПВ, инвестиционные квоты – все эти инструменты способствовали повышению инвестиционной активности наших рыбопромышленных предприятий. Проще говоря, когда наши рыбопромышленники почувствовали поддержку государства, уверенность в завтрашнем дне, они показали, что готовы вкладываться долгосрочно».

На сегодняшний день Камчатка является лидером в стране по объемам добычи и береговой переработки водных биологических ресурсов. Следующим шагом в развитии отрасли должно стать создание полноценного рыбопромышленного кластера на полуострове. По сути своей это должна быть многокомпонентная система, включающая создание инфраструктурной, судоремонтной и судостроительной базы.

«Наши рыбаки готовы и хотят использовать российскую базу, но, зачастую вынужденно, не из экономических соображений, а, скорее, от отсутствия альтернативы, направляют объемы продукции на хранение в другие страны, ремонтируют суда за рубежом. Это существенно усложняет логистику и, как следствие, приводит к удорожанию продукции. Создание рыбопромышленного кластера на Камчатке – непростая задача, но ее решение действительно позволит сделать серьезный шаг в развитии отрасли не только на уровне субъекта, но и на уровне страны», – отметил В. Илюхин.

Губернатор также акцентировал внимание на перспективах развития Северного морского пути, в том числе в интересах рыбопромышленных предприятий.

«Пока несовершенная система логистики открывает для востока России и, особенно, для Камчатки, принципиально новые перспективы. Геоэкономического аналога «Запад-Восток» Камчатскому полуострову в части судоходства просто нет. Этот фактор как раз может стать, с одной стороны, точкой роста для нашего рыбопромышленного комплекса, в том числе, в части создания инфраструктуры и наращивания портовых мощностей, а с другой стороны, – стержнем для решения государственной задачи укрепления международного сотрудничества в части промысла и, в конечном счете, – достижения показателей национального проекта по экспорту», – сказал губернатор края.

Отметим, что западные партнеры заинтересованы в продукции высочайшего качества, которая производится на Камчатке. Благодаря усилиям камчатских рыбопромышленников, нашей территории есть, что предложить мировому рынку. По словам руководителей предприятий, представивших свои экспозиции, Международный рыбопромышленный форум является эффективным инструментом для общения с потенциальными партнерами и презентации камчатской продукции огромному количеству потребителей и ритейлеров.



По поручению губернатора на Камчатке будет создан проектный офис рыбопромышленного кластера



По итогам завершившегося Международного рыбопромышленного форума Владимир Илюхин поставил перед профильными ведомствами ряд задач для дальнейшего комплексного развития отрасли. Именно на форуме прозвучало его заявление о необходимости создания на Камчатке рыбопромышленного кластера.

Такой кластер — это многокомпонентная система, которая даст еще один импульс для привлечения инвестиций и развития полуострова. Строительство терминалов и портовых сооружений, формирование на Камчатке судоремонтной и судостроительной базы позволят создать новые рабочие места (причем с возможностью подготовки специалистов на базе местных образовательных учреждений) и увеличить объем налоговых поступлений в бюджет края.

«В рамках создания на Камчатке рыбопромышленного кластера мы видим три ключевые задачи. Первая – создание инфраструктурной базы. Того, что есть сейчас, – мало. Нам нужны холодильные мощности, терминалы по перевалке грузов, портовые сооружения. Вторая задача – судоремонт и судостроение. Я с полной уверенностью могу сказать – на Камчатке нужно создавать судоремонтную и судостроительную базу с адекватным соотношением «цена-качество». Модернизация и строительство среднетоннажных и малотоннажных судов крайне востребованы. Для примера – на Камчатке численность зарегистрированного рыбопромыслового флота превышает 600 единиц. Не менее важно обслуживание: стоянка, бункеровка, межсезонный отстой – вот что позволит по максимуму использовать возможности территории. Кроме того, это позволит решить не только отраслевую, но и социальную задачу. Я говорю о создании рабочих мест, трудоустройстве специалистов и при этом – гарантированном результате для владельцев рыбопромысловых судов», — сказал В. Илюхин.

Третьей неотъемлемой составляющей системного подхода, по словам губернатора, является привлечение якорных инвесторов, заинтересованных в качественной продукции камчатских рыбаков, во внедрении новых технологий, в развитии логистической системы.

Организующую роль в создании рыбопромышленного кластера играет государственное участие: как на краевом, так и на федеральном уровне. В. Илюхин поручил профильным ведомствам правительства Камчатского края, курирующим рыбопромышленный комплекс и логистику в субъекте, создать проектный офис для формирования на территории Камчатки рыбопромышленного кластера.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края