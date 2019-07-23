В краевой столице отметят День Военно-Морского Флота

В воскресенье, 28 июля, жителей и гостей Петропавловска-Камчатского приглашают в центр города на празднование Дня Военно-Морского Флота. Начало в 12.00 часов. Об этом сообщили в городской администрации.

Гости праздника увидят торжественное прохождение парадных расчетов Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации; плац-парад с элементами дефиле сводного оркестра; показательные выступления разведывательных подразделений; морской парад военных кораблей.

На главной сцене праздника выступит Городской оркестр. Будет организована концертная программа «С Днем Военно-Морского Флота!», развлекательные тематические площадки «День ВМФ».

Традиционно будет организована работа полевых кухонь. Гостей праздника угостят флотской кашей и чаем. Все желающие смогут посетить выставку военной техники. В течение дня будет организован работа торговых рядов.

В связи с подготовкой и празднованием Дня Военно-Морского Флота России 28 июля с 9.00 до 17.30 часов на площади имени В.И. Ленина, по улицам Ленинская и Озерновская Коса движение для всех видов автотранспорта будет закрыто.

Добавим, что перед праздником командование Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации проведет тренировки:

24 июля с 14.00 до 19.00 часов — парад кораблей и торжественное прохождения личного состава парадных расчетов Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации на площади имени В.И. Ленина, площади, прилегающей к стеле «Город воинской славы», улице Озерновская Коса;

26 июля с 10.00 до 15.00 часов — генеральная репетиция парада кораблей и торжественного прохождения личного состава парадных расчетов Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации на площади имени В.И. Ленина и улице Озерновская Коса. При неблагоприятных погодных условиях генеральная репетиция пройдет на следующий день, 27 июля.