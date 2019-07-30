Автозимник Анавгай – Палана: депутаты проверили ход работ

Выездной комитет под председательством вице-спикера краевого парламента Бориса ЧУЕВА, посвященный проверке качества работ по строительству участка автозимника со стороны Анавгая, состоялся 24 июля в Быстринском районе.

В работе комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Законодательного Собрания края, помимо депутатов, также участвовали представители «Камчатуправтодора», компании-подрядчика, глава и депутаты Быстринского района.

Б. Чуев сообщил, что краевые депутаты проводят проверочные мероприятия в рамках контроля за исполнением краевого бюджета, откуда на строительство участка 0-16 км автозимника продленного действия «Анавгай — Палана» в 2019 году было направлено более 140 млн рублей.

«Мы давно планировали провести проверку строительства автозимника. Конечно, дорога масштабная, очень сложная. Мы увидели, какие работы здесь ведет подрядчик, какая задействована техника. Дорога нужна для жителей Корякского округа. Она свяжет населенные пункты Тигильского района, Палану с Петропавловском-Камчатским и другими районами полуострова. Это уже второй этап строительства дороги. Первый этап завершен, была построена дорога Палана – Воямполка – Тигиль, около 200 км. Следующий этап – это дорога Тигиль – Анавгай протяженностью 220 км, из которых 16 км почти готовы. Надеемся, что подрядчик будет работать столь же ответственно, а мы со своей стороны будем контролировать строительство этой дороги», – сказал Б. Чуев.

Строящийся участок, где побывали депутаты, находится в Быстринском районе севернее села Анавгай. Будущая дорога проходит по долине рек Куюл и Анавгай, поднимаясь на Срединный хребет. Строительство осуществляет ГУП КК «Дорожное ремонтно-строительное управление».

«Работы ведутся в непростых условиях: дорога общей шириной 9 метров проходит в местности со сложным рельефом, пересекая реку Куюл. Через эту водную преграду в настоящее время строится мост длиной 74 м с высотой подъема – 7 метров. Опоры уже практически установлены», – рассказал Б. Чуев.

Он сообщил, что стоимость трехпролетного моста, который будет рассчитан на нагрузку до 100 тонн, составляет около 170 млн рублей. Общая стоимость строительства этого участка автозимника — более 820 млн рублей.