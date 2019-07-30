Бойцы студотряда «Вилюй» трудятся на Вилючинской верфи

18 бойцов студенческого отряда «Вилюй» Камчатского индустриального техникума отправились трудиться на Вилючинскую верфь. Об этом сообщили в министерстве образования и молодежной политики Камчатского края.

Предприятие «Вилючинская верфь» занимается ремонтом и строительством судов.

«Работа на Вилючинской судоверфи – это, в первую очередь, возможность пройти производственную практику, а также получить бесценный опыт и заработать денег», – отметил боец отряда «Вилюй» Даниил Солдатов.

С момента возрождения на Камчатке движения студенческих отрядов более 600 студентов были трудоустроены в строительной, дорожной, педагогической и медицинской отраслях. Представители камчатских студотрядов принимали участие во всероссийской стройке «Космодром «Восточный» в Амурской области и в межрегиональной студенческой стройке «Звезда» в Приморском крае, где добились высоких результатов.

Напомним, в Камчатском крае движение студенческих отрядов было возрождено в 2014 году по инициативе губернатора Владимира Илюхина. На Камчатке организованы строительные, путинные, медицинские, педагогические и дорожные отряды. Ежегодно камчатские студенты трудятся на всероссийских стройках, работают вожатыми в детских оздоровительных лагерях Камчатки и Приморья, в краевых медучреждениях, занимаются ремонтом дорог, задействованы во время путины.

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