Улица Курильская: начался ремонт дороги

На улице Курильской в столице Камчатского края на этой неделе начался ремонт дорожного покрытия. Поручение — привести дорогу в нормативное состояние — было дано губернатором Владимиром ИЛЮХИНЫМ министерству транспорта и дорожного строительства края и администрации Петропавловска-Камчатского по итогам выездного совещания.

Напомним, в интернет-приемную главы Камчатского края поступило обращение от жительницы Петропавловска-Камчатского Валентины Ковальчук, которая попросила В. Илюхина обратить внимание на неудовлетворительное состояние дороги. Ремонт покрытия на улице Курильской несколько раз обещали провести сотрудники городской администрации. Фактически работы ограничивались засыпкой ям щебнем.

Проведя на Курильской выездное совещание и поговорив с местными жителями, губернатор дал поручение — начать ремонт дороги этим летом. В. Илюхин также сообщил, что будут выделены средства на проведение работ на соседней улице — Рябиковской.

«В этом году планируется выполнение ремонта дорожного покрытия на улице Курильской, протяженность участка — более 700 метров. На нем будет уложен асфальт, обустроены тротуары, на опасных участках — барьерное ограждение. Средства в размере 17 млн 243 тысячи рублей выделены из бюджетов края и Петропавловск-Камчатского городского округа. Ремонт улицы Рябиковской запланирован на следующий год», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Анатолий Банников.

Как сообщил представитель подрядной организации, проводящей ремонт улицы Курильской, на данный момент на объект завозятся материалы, ведется подготовка дороги.

«На Курильской уже демонтированы 70 процентов бордюров, ограждений, вывезен строительный мусор. После завершения демонтажа мы приступим к планировке дорожного полотна, отсыпке, асфальтированию. Работы планируется завершить через 2 месяца, в середине октября», – сказал представитель подрядной организации Михаил Егрищин.

Добавим, в результате ремонта на улицах Курильской и Рябиковской будет организовано 2-полосное движение.