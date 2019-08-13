В микрорайоне Авача будет создано два ТОСа

Еще две территории общественного самоуправления (ТОС) будут созданы в Петропавловске-Камчатском. Инициативные жители микрорайона Авача уже подготовили заявки для согласования границ двух ТОСов в администрацию краевой столицы и городскую Думу. О том, как объединиться в ТОСы жителям поселка рассказал депутат 7-го избирательного округа Сергей ОСЬКИН.

На днях на базе школы № 37 состоялось собрание с жителями микрорайона Авача, на котором граждане решили оформить ТОсы. С. Оськин вместе с представителем Центра развития ЖКХ разъяснил преимущества объединения граждан в ТОС, привел положительные примеры по решению подобных вопросов в других регионах, а также передал нормативные документы, регламентирующие деятельность ТОС. Кроме того, для жителей Авачи были подготовлены информационные материалы о деятельности ТОСов.

«Создание ТОСов в частном секторе поможет жителям поселка решить давно наболевшие проблемы. Однако регистрация ТОСа – только первый шаг на этом пути, в дальнейшем все будет зависеть от активности самих жителей, — подчеркнул С. Оськин. — ТОС — одна из форм реализации гражданами своей власти путем непосредственного самоуправления на той территории, где они проживают, и участия жителей этой территории в решении вопросов местного значения. А это возможно лишь при создании эффективного партнерства населения и власти».

Депутат добавил, что ТОС вправе осуществлять деятельность по благоустройству своей территории как за счет собственных и привлеченных средств, так и на основании договора между ТОСом и администрацией Петропавловска-Камчатского с использованием средств городского бюджета.

Добавим, с помощью создания ТОСов жители Авачи планируют решить ряд насущных проблем микрорайона, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Это — организация вывоза мусора, устройство централизованного водоснабжения, ремонт и содержание дорог, снегоочистка в зимний период, а также вопрос об устройстве освещения в частном секторе.

Напомним, всю информацию по созданию территории общественного самоуправления можно найти на официальном сайте городской Думы Петропавловска-Камчатского во вкладке «ТОС».





Пресс-служба городской Думы ПКГО