Новоселье отметят в этом году жители трех сел Олюторского района

До конца года новоселье отметят жители трех сел Олюторского района Камчатки. Жилые дома строятся в селах Хаилино, Вывенка и Ачайваям. Об этом сообщили в администрации Олюторского района.

Так, в селе Хаилино работы по возведению 8-квартирного дома выполнены на 90 процентов. На финишной прямой и строительство 12-квартирного дома в селе Вывенка, его готовность – 70 процентов. В новые здания переселятся семьи, чье жилье признано аварийным. Новоселье там запланировано на декабрь 2019 года.

«На территории Олюторского района длительное время не осуществлялось жилищное строительство, последний дом был сдан в 1986 году. В 2006 году после сильного землетрясения большая часть жилья была признана аварийной и непригодной для жизни. Так началось возведение нового поселка в селе Тиличики. Строительство длилось до 2008 года, в 48 новых домах получили квартиры 342 семьи. Благодаря поддержке губернатора края в последние годы жилищное строительство на территории Олюторского района возобновилось. Мы контролируем работу подрядных организаций, уверена, что новый год наши жители встретят уже в новых квартирах», – сказала исполняющая обязанности главы Олюторского района Светлана Губарева.

Она добавила, что уже в октябре должен быть завершен 10-квартирный дом в селе Ачайваям. Напомним, решение о его строительстве было принято губернатором Владимиром Илюхиным в апреле 2018 года во время командировки в Олюторский район по итогам встречи с жителями сгоревшего дома.

На возведение этих домов из краевого бюджета в рамках государственной программы «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» суммарно будет выделено 253,5 млн рублей.