Дом культуры села Коряки: завершен ремонт кровли

Завершены работы по капитальному ремонту кровли в Доме культуры села Коряки. Они проведены в рамках регионального нацпроекта.

Учреждение начало свою работу в 1991 году. С тех пор крыша здания капитально не ремонтировалась, производился лишь текущий ремонт. В 2019 году ремонт кровли в корякском Доме культуры был включен в мероприятия регионального нацпроекта «Культура».

«На эти цели по среднерыночным расчетам было запланировано направить почти 5,9 млн рублей, но в рамках конкурсных процедур по определению подрядчика удалось сэкономить существенную сумму — более 1,2 млн рублей. На сегодняшний день все работы выполнены, свои первые дожди кровля встретила стойко. Сэкономленные средства учреждение планирует направить на ремонт системы отопления в своем филиале в поселке Зеленый», — сказала министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова.

Добавим, в Корякском сельском поселении проживает более 3,5 тысячи человек. Дом культуры является центром культурной и досуговой жизни для взрослых и маленьких жителей села.

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