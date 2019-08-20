Подготовка к отопительному сезону: подведены промежуточные итоги

Подготовка к отопительному сезону: подведены промежуточные итоги

Вопросы подготовки объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов обсудили в правительстве Камчатского края. Селекторное совещание с главами муниципалитетов провел министр ЖКХ и энергетики края Олег КУКИЛЬ. В заседании также приняли участие руководители ресурсоснабжающих организаций Камчатки.

В ходе заседания было отмечено, что по состоянию на 1 августа для работы в зимних условиях уже подготовлено 2 624 кв метров жилого фонда, 51 котельная, 367 километров тепловых сетей, 294 километра водопроводных сетей и 23 водозабора.

«На сегодняшний день в среднем по краю подготовлено порядка 30 процентов от общего числа объектов жилищно-коммунального комплекса, что соответствует плановым значениям. Лидерами по подготовке к отопительному сезону стали Усть-Камчатский и Мильковский районы, Вилючинский городской округ, на территории которых выполнение запланированных ремонтных работ на ветхих сетях инженерной инфраструктуры составляет более 50 процентов. Учитывая климатические особенности нашего региона, сроки подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме ограничены. Подрядчикам необходимо закончить все запланированные ремонтные работы до начала отопительного периода. Особое внимание следует уделить выполнению мероприятий по замене ветхих и аварийных сетей инженерной инфраструктуры», — сказал О. Кукиль.

Министр рекомендовал главам муниципальных образований организовать работу по оценке готовности и получению паспортов готовности к следующему отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

Напомним, к началу отопительного сезона будет отремонтировано 7 414 кв метров жилого фонда, 222 котельных, 561 километр тепловых сетей, 75 километров электрических сетей, 119 тысяч кв метров дорожного полотна и многое другое. Также в плане этого года предусмотрен ремонт общего имущества в 304 многоквартирных домах на сумму 1 млрд 673 млн рублей. Кроме того, в ходе подготовки к зиме, планируется выполнить работы на 508 объектах социальной сферы с объемом финансирования 147 млн рублей.

В этом году на мероприятия по подготовке к отопительному периоду направят 1 млрд 395 миллионов рублей. При этом доля краевого бюджета составляет 468 млн рублей. Остальное — средства бюджетов муниципальных образований и предприятий.

отопительный сезон
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