Дорога в Кирпичиках отремонтирована после обращения к губернатору

Дорога в Кирпичиках отремонтирована после обращения к губернатору

Дорога в микрорайоне Кирпичики краевой столицы отремонтирована после обращения жителей к губернатору Владимиру ИЛЮХИНУ. Качество выполненных работ оценил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир КАЮМОВ в ходе выездного совещания. В нем также приняла участие первый заместитель главы администрации Петропавловска-Камчатского Юлия ИВАНОВА.

«Мы написали в интернет-приемную губернатора в Инстаграме, нам достаточно быстро ответили, назначили встречу с руководством городской администрации. Дорога разрушалась постепенно, но в этом году после зимы стало совсем плохо, люди были вынуждены объезжать ямы по встречной полосе. На встрече в администрации Петропавловска-Камчатского нам были озвучены планы по ремонту, они реализованы даже раньше, чем мы ожидали. Мы довольны ямочным ремонтом нашей дороги, теперь ждем капитального», – рассказал житель города Дмитрий Грибачев.

Как сообщил В. Каюмов, следующий этап ремонта улицы Дальней на Кирпичиках запланирован на 2021 год.

«Администрации Петропавловска-Камчатского дано поручение разработать проектно-сметную документацию для проведения ремонта. Проектирование займет около года. В первую очередь, необходимо отвести от дороги воду, предусмотреть ливневую канализацию. При ремонте этой улицы будет использован современный асфальтобетон, благодаря которому покрытие будет находиться в нормативном состоянии 8-10 лет», – сказал министр транспорта и дорожного строительства края.

Напомним, по поручению губернатора В. Илюхина на ямочный ремонт улицы Дальней администрации Петропавловска-Камчатского была выделена субсидия из краевого бюджета в размере порядка 3,2 млн рублей.

«Аукцион на проведение ямочного ремонта выиграл очень достойный подрядчик, все работы были проведены за 5 дней. За первые три дня была выполнена фрезеровка ям, еще два дня они асфальтировались «большими картами». Отремонтировано более 3200 квадратных метров покрытия. Огромное спасибо правительству края и лично губернатору за то, что уделяют внимание даже точечным проблемам города», – сказала первый заместитель главы Петропавловск-Камчатского городского округа Ю. Иванова.

Она добавила, что также методом дорожных карт приведена в нормативное состояние дорога в микрорайон Завойко. Ремонт выполнен на площади порядка 8 тысяч квадратных метров.


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

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