Нацпроект «Жилье и городская среда» меняет облик Вилючинска

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Андрей СТУКОВ проверил, как ведутся работы по благоустройству общественных территорий в Вилючинском городском округе.

«Основная цель рабочей поездки — это мониторинг расходования бюджетных средств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На Центральной площади Вилючинска в самом разгаре ремонтно-строительные работы, и есть большая доля вероятности, что они будут проведены качественно и в срок», — сообщил куратор этого нацпроекта, депутат Заксобрания А. Стуков.

Центральная площадь в микрорайоне Приморский заняла первое место в рейтинговом голосовании вилючинцев на проведение благоустройства общественной территории по результатам опроса жителей в 2018 году.

«Здесь предусмотрено обустройство детской игровой зоны. В настоящее время подрядчик монтирует монолитную бетонную площадку, на которой потом будет уложено безопасное резиновое покрытие и установлено игровое оборудование для малышей. Вокруг площадки будет обустроена тропиночно-дорожная сеть из брусчатки, установлено освещение, лавочки для отдыхающих. Рядом будет забетонирована еще одна площадка, где установят игровое оборудование для более старших детей. Под уже имеющийся надувной батутный комплекс будет вымощена площадка. В 2020 году появится и еще один новый объект — скейт-парк, где смогут заниматься подростки», – сообщили депутату в администрации Вилючинского городского округа.

Общая площадь благоустройства — более 3 600 кв метров, детская площадка — 500 кв метров. Финансирование запланированных работ составляет около 7 млн рублей. Завершение первого этапа реконструкции территории запланировано на 30 ноября текущего года.

«Мы видим, что люди положительно воспринимают изменения в облике города. В рамках нацпроекта предстоит реконструировать Центральную площадь Вилючинска, средства на этот объект выделены, главная задача — расходовать их так, чтобы результат порадовал жителей. Со стороны депутатов мониторинг выполняемых работ будет постоянным», — заверил А. Стуков.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» около 2 млн рублей направлено на обустройство смотровой площадки «7 ветров» в микрорайоне Рыбачий. Работы здесь уже начались.

Добавим, что большой популярностью у жителей Вилючинска пользуется еще один объект, благоустройство которого выполнили не так давно. Это аллея, ведущая к пирсу, которая стала после ремонта излюбленным местом прогулок мам с детьми. На аллее уложили тротуарную плитку, смонтировали освещение, установили скамейки, и теперь здесь всегда многолюдно.