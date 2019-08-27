Предстоящая отмена ЕНВД: налоговую нагрузку на малый бизнес надо смягчить

Депутаты Законодательного Собрания, представители органов исполнительной власти и бизнес-сообщества Камчатского края обсудили перспективы развития предпринимательства после отмены единого налога на вмененный доход, действующего в России до 1 января 2021 года.

22 августа на площадке регионального отделения «Деловой России» при участии уполномоченного при губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей Станислава Борцова прошла встреча в формате «Эффективный диалог бизнеса и власти», посвященная этой проблеме.

«Этот налог дает малым предприятиям определенные преференции. Их утрата повлечет за собой увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес как минимум в полтора раза. На Камчатке особенно болезненным будет удар по предприятиям в отдаленных и малонаселенных районах края. Многие предприятия будут вынуждены закрыться, другие — повысить цены на товары и услуги. А эти обстоятельства негативно отразятся на качестве жизни населения», – пояснил значимость вопроса депутат Законодательного Собрания Камчатского края, председатель регионального отделения «Деловой России» Рашид Шамоян.

Участники встречи выработали ряд предложений по смягчению последствий предстоящей отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД), которые направят на рассмотрение законодательной и исполнительной власти Камчатки. В частности, предлагается компенсировать увеличение налоговых выплат через применение других льготных режимов налогообложения – патентной и упрощенной систем. Предложенные изменения сделают их доступными для сегодняшних пользователей ЕНВД и позволят им сохранить преференции в части снижения налоговой базы и упрощения налоговой отчетности.

«Необходимо на законодательном уровне закрепить меры, которые смягчат для бизнеса последствия предстоящей отмены режима единого налога на вмененный доход, поскольку увеличение налогов почти в полтора раза уничтожит большинство малых предприятий. А это, в свою очередь, негативно скажется на экономике в целом», – сказал Р. Шамоян.

Председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства краевого Заксобрания Евгений Ермоленко отметил актуальность проблемы и заверил, что после поступления предложений в комитет депутаты подключатся к ее решению.