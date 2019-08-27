Дорожную обстановку на Камчатке обсудили в правительстве края

Организацию работы и меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на территории субъекта обсудили на Координационном совещании по обеспечению правопорядка, прошедшем под руководством губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА. В заседании приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти края, правоохранительных структур, контрольно-надзорных ведомств.

В ходе заседания было озвучено, что по итогам 6 месяцев текущего года на территории субъекта сохраняется сложная дорожно-транспортная обстановка. С начала года на территории Камчатского края зарегистрировано 186 ДТП, в результате которых 21 человек погиб и 246 граждан получили травмы различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП и раненых снизилось на 6,5 и 13,4 процента соответственно, однако количество погибших увеличилось на 40 процентов.

Как показывает статистика, большинство ДТП совершаются из-за нарушений водителями правил дорожного движения. Основными из них являются выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Наибольшей тяжестью последствий отмечены дорожно-транспортные происшествия по причине наезда на пешехода. С начала года в таких ДТП 6 человек погибли и 52 получили травмы.

«Такая неутешительная статистика во многом обусловлена низкой культурой вождения граждан, и недостаточным уровнем пропаганды безопасности дорожного движения. Также надо констатировать, что водители не совсем подготовленными выходят после обучения и в некоторых ситуациях не знают, как правильно себя вести в силу отсутствия должного опыта. Отмечу, что проведенный анализ ДТП этого года показал, что ни один смертельный случай не был связан с дорожными условиями», — в ходе своего доклада сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

Наибольшее число погибших в ДТП зарегистрировано на территории Елизовского района – 11 человек. На дорогах Петропавловск-Камчатского в автоавариях погибли 3 человека. В Усть-Камчатском районе и Корякском округе – по 2 человека. В Усть-Большерецком, Мильковском и Быстринском районах произошли единичные случаи ДТП со смертельным исходом.

По итогам заседания исполнительным органам государственной власти региона, территориальным управлениям федеральных структур, администрациям муниципальных образований даны поручения и рекомендации по дальнейшей работе, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Камчатского края.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края