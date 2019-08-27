Доброго пути, «Севморпуть»!

25 августа к причалу терминала «Сероглазка» прибыл лихтеровоз «Севморпуть», чтобы увезти отсюда более 5 тысяч тонн рыбной продукции камчатских компаний. Этот рейс должен открыть регулярную судоходную линию по Северному морскому пути (СМП).

Впервые задуматься об использовании Северного морского пути рыбаков заставил 2009 год. Это был старт десятилетки рекордных путин. В 2009-м дальневосточный улов составил полмиллиона тонн красной рыбы. Таких показателей не было с начала прошлого века. Но у нас урожай — не меньшая беда, чем неурожай. Транспорт (в первую очередь, РЖД) и портовая инфраструктура оказались не готовы к таким объемам. Рыба неделями лежала в портовых холодильниках и на судах мертвым грузом, ожидая, когда ее отправят по железной дороге из Владивостока в европейскую часть России. Как следствие, рыбакам пришлось поскорее сбывать рыбу по сниженным ценам – во избежание издержек за хранение и перевалку.

В 2011-м, когда суммарный вылов снова стал приближаться к 500 тысячам тонн, рыбацкие компании стали искать альтернативу железной дороге. Первыми «ласточками», которые в том году повезли лосось с Камчатки в Санкт-Петербург по Северному морскому пути, стали три зафрахтованных рефрижераторных судна усиленного ледового класса: «Коммунары Николаева», «Капитан Пряха» и «Берег Надежды».

СМП в основном оправдал ожидания рыбаков. Самое главное, он помог им уйти от транзита через порты Дальнего Востока и РЖД, который в период летних путин становится проблемным. Кроме того, в северной столице мощная инфраструктура, которая располагает достаточным количеством складов и обеспечивает более быстрый доступ к потребителю. Это позволяет хранить рыбу столько времени, сколько необходимо, чтобы без издержек и спешки искать покупателя. В таких условиях можно ориентироваться на средний опт, продавать продукцию постепенно, исходя из ситуации на рынке. Отправка первых партий рыбы по Севморпути снизила напряженность в транзитных портах.

Но минусы тоже были. Во-первых, таможня обязала суда перед отправкой в центральную Россию пройти в Петропавловске таможенное оформление. Рефрижераторы, которые готовились отправиться в путь из Карагинской подзоны, были вынуждены идти в противоположном направлении, чтобы оформиться. В результате было потеряно время.

Во-вторых, рыбопродукция не была указана в номенклатуре «Атомфлота», ее отнесли к «прочим грузам», что привело к удорожанию ледокольной проводки рыбных товаров.

Разрозненными усилиями рыбакам не удавалось найти решения этих вопросов. Наверное, поэтому транспортировка их продукции по СМП за прошедшие годы не стала массовой, а свелась к единичным рейсам. Чтобы в комплексе решать проблемы, связанные с использованием СМП, нужен был единый оператор. Сегодня эту работу взяло на себя ООО «Терминал «Сероглазка», которое входит в рыбопромышленный холдинг «Норебо».

Терминал создан на базе флота компании «Акрос». Здесь организован логистический центр для обслуживания рыбопромысловых судов, перевалки рефрижераторных и контейнерных грузов. Проект воплощается в жизнь в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ). Его перспективы связаны, в том числе, с будущим Северного морского пути.

Лихтеровоз «Севморпуть» стал одним из пионеров транспортной линии, которую организует ООО «Терминал «Сероглазка». Это единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой прибыло к причалу терминала 25 августа, чтобы принять на борт 200 контейнеров с продукцией камчатских рыбных компаний (замороженную рыбу, филе, икру и т. д.). Общий вес груза составляет более 5 тысяч тонн. Судно пойдет напрямую в Санкт-Петербург. Рейс займет до трех недель. Из Северной столицы продукция отправится дальше автотранспортом. Вся она предназначена для внутреннего рынка России.

«Приход такого судна состоялся благодаря инвестиционной программе, которую реализует группа компаний «Норебо» при поддержке правительства Камчатского края и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, — рассказал гендиректор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир Вальтер. — Очень много было согласований по подготовке самого проекта и дальнейшей его реализации. Порядка полугода группа компаний «Норебо» совместно с госкорпорацией «Росатом» и предприятием «Росатомфлот» согласовывали только обеспечение безопасности стоянки лихтеровоза. Его охраняют как собственные службы безопасности судна и терминала, так и наряды Росгвардии. На этот год запланированы два рейса в Санкт-Петербург и обратно. Ведутся переговоры по организации регулярной работы на этой линии в 2020 году».

Одна из задач проекта — обеспечить загрузку судов, которые пойдут на Камчатку за местной продукцией. Ведь если они отправятся пустыми, ничего не зарабатывая на этом, то придется включать расходы на рейс сюда в стоимость перевозки грузов отсюда. Но объем грузов, поставляемых на Камчатку сегодня, не так велик. Чтобы загрузить эту линию полностью, нужны другие цифры. А для этого необходимо развивать Петропавловск-Камчатский как транзитный пункт, через который пойдут товары в АТР и обратно.

«Мы уже несколько лет говорим об использовании Северного морского пути для перевалки грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — отметил губернатор Владимир Илюхин, который приехал на терминал, чтобы встретить атомоход. — Заход лихтеровоза «Севморпуть» подтверждает, что от слов мы перешли к делу. Этот тестовый рейс дает надежду, что разовые поставки станут регулярными. Это даст стимул развитию портовой инфраструктуры, предпринимательства. Сегодня очень много усилий прилагается государством и бизнесом для того, чтобы эта линия заработала. Регулярный грузопоток по Северному морскому пути через Камчатку в АТР принесет экономическую выгоду всем участникам новой логистической схемы».





Кирилл МАРЕНИН







Справка

«Севморпуть» – ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Строилось на Керченском судостроительном заводе «Залив» имени Б.Е. Бутомы. Было сдано в эксплуатацию в 1988 году.

Длина – 260,3 метра. Ширина – 32,2 метра. Высота борта – 18,3 метра. Вместимость – 1 328 20-футовых контейнеров, включая 104 рефконтейнера.

Судно способно самостоятельно идти в сплошных ровных ледяных полях толщиной до 1 метра со скоростью около двух узлов.

С момента подъема флага и начала работ контейнеровоз прошел 302 тысячи миль, перевез более 1,5 млн тонн грузов, осуществив за это время всего лишь одну перезарядку ядерного реактора.

В постсоветское время лихтеровоз был мало востребован. В конце 2013 года планировалось вывести его в отстой. Однако впоследствии госкорпорация «Росатом» решила оставить судно в строю.

В декабре 2015 года «Севморпуть» успешно прошел ходовые испытания. 6 мая 2016 года после длительного простоя вышел из Мурманска в очередной рейс к острову Котельный.

Специалисты ФГУП «Атомфлот» производят дооборудование судна: монтаж новых кранов, доставку специальных платформ для транспортировки грузов с судна на берег.

Справка

Ежегодно с Дальнего Востока на запад отправляется около 700 тысяч тонн рыбной продукции, по СМП — лишь 10-15 тысяч тонн. По предварительным расчетам, если лихтеровоз будет работать пять месяцев в году, то в Центральную Россию можно перевезти 50-70 тысяч тонн рыбы.