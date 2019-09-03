Новое оборудование поступает в рамках проекта «Спорт – норма жизни»

Закупка спортивно-технологического оборудования для оснащения площадок ГТО в муниципальных районах, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, приобретение инвентаря для спортивных школ – эти и другие мероприятия регионального проекта «Спорт – норма жизни» реализуются в Камчатском крае в рамках нацпроекта «Демография».

Повышение доступности занятий физкультурой и популяризация здорового образа жизни – одни из его главных целей.

«В этом году шести спортивным школам олимпийского резерва Камчатского края на приобретение оборудования и инвентаря, а также специальной техники выделено почти 52,6 млн рублей, – рассказал министр спорта региона Константин Хмелевский. – Нами уже получены несколько десятков комплектов горнолыжного инвентаря, два снегохода, специализированное покрытие «Даянг» для оснащения 4 залов тхэквондо, винтовки Би-7, система электронного судейства для проведения соревнований, 7 спортивных тренажеров. Закупленное оборудование позволит значительно повысить уровень подготовки наших спортсменов».

По словам министра, подобное мероприятие реализуется на Камчатке впервые. Новый инвентарь до конца года поступит во все спортивные школы олимпийского резерва региона, в которых готовят спортсменов по базовым видам спорта. Средний размер субсидии для каждой организации составил порядка 9 млн рублей.

В числе учреждений, уже получивших часть нового инвентаря, три краевые спортивные школы олимпийского резерва – «Эдельвейс», «Морозная» и «Тхэквондо».

Всего в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» Камчатскому краю в 2019 году предоставлены субсидии из средств федерального бюджета в сумме более 262 млн рублей. Средства выделены на приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации; закупку спортивно-технологического оборудования для создания инфраструктуры (площадок ГТО в муниципальных районах) и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Петропавловске-Камчатском. Общий объем финансирования с учетом федерального, краевого и местных бюджетов составляет 273 млн рублей.

Напомним, главная цель проекта «Спорт – норма жизни» – доведение к 2024 году до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.