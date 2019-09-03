Всё по-честному: в компании «Ратимир» рассказали, как отличить их продукцию от подделок

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири участились случаи копирования бренда «Ратимир». Покупатели нередко стали замечать на прилавках магазинов продукцию, которая цветом и логотипом похожа на ту, которую изготавливает «Ратимир», но таковой не является.

«Зашел недавно в магазин и увидел, что лежит кусок ребрышек с очень похожим изображением, как у «Ратимир». Те же цвета, почти те же изображения. Очень удивился. И решил обратиться напрямую к производителю, чтобы он рассказал, как отличить его продукцию от другой», – поделился постоянный покупатель Олег Ефименко.

Как пояснил коммерческий директор компании «Ратимир» Петр Мизонов, некоторые недобросовестные изготовители стали незаконно использовать на этикетках своей продукции изображение воина, которое выполнено в композиции белого и красного цветов. Оно очень похоже на товарный знак «Ратимир», так как ассоциируется с ним в целом, несмотря на некоторые отличия.

«Наша компания тщательно следит за качеством выпускаемой продукции, поэтому мы обращаем внимание наших покупателей на то, что в тех регионах, где продаются наши изделия, участились случаи копирования бренда. Собираясь приобрести продукцию «Ратимир», обращайте внимание на название и логотип, на котором изображен воин. Вся этикетка исполнена в едином стиле: красный флажок с лого, ярко-зеленая полоска, подчеркивающая экологичность», – подчеркнул он.

Также, по словам Петра Мизонова, покупателям необходимо читать информацию на обороте, где вынесен состав и данные о производителе.

Отметим, что компания «Ратимир» открыта для своих покупателей и с радостью ответит на все интересующие вопросы и предложения. Обратиться в компанию можно по номерам телефонов, которые указаны на этикетке, или оставить обращение в специальной форме на официальном сайте компании www.ratimir.ru.