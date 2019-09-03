Губернатор – о ремонте дорог краевого центра: «Надо успевать в срок. Если в этом есть сомнения, нужно выходить ночью и работать»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН проверил ход ремонтных работ на участках дорог по улицам Тушканова, Даурская, Уссурийская, Арсеньева и проспекту Победы в Петропавловске-Камчатском. Ремонт здесь проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В выездном совещании, прошедшем под руководством главы субъекта, также приняли участие заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь, руководители исполнительных органов власти Камчатского края, администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, представители подрядной организации.

Ремонтные работы на участке дороги по улице Тушканова выполнены на 80 процентов. Исполнение контрактных обязательств по ремонту дорожного полотна на проспекте Победы в настоящее время составляет 40 процентов. Представитель подрядной организации заявил, что в ближайшее время здесь начнется самый масштабный этап реконструкции.

В. Илюхин обратил особое внимание участников совещания на то, что все работы на объектах должны быть выполнены качественно и в установленный срок. Для этого подрядчику необходимо использовать все имеющиеся ресурсы.

«Объем работ колоссальный. Есть определенные трудности, связанные с подземными коммуникациями, канализацией, подпорными стенками. Тем не менее этот подрядчик обычно добросовестно и своевременно выполняет работы. Здесь есть уверенность, что в конце октября – начале ноября он со своей задачей справится, если погода не внесет существенные коррективы. Хотя другого выхода нет. Надо успевать в срок. Если в этом есть сомнения, нужно выходить ночью и работать», – подчеркнул губернатор.

По словам представителя подрядчика, в начале сентября на трассу выйдет ремиксер, и рабочие приступят к очередному этапу реконструкции.

«Все проходит в соответствии с графиком. Мы уже завершили вспомогательные работы – отремонтировали колодцы, бортовые камни и иные элементы дороги. Привели все в нормативное соответствие. Объект будет сдан вовремя», – заверил директор МУП «Спецдорремстрой» Гусейн Байрамов.

Заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь отметил, что по поручению губернатора профильное министерство на постоянной основе контролирует ход работ на городских дорогах.

«Первые этапы подрядной организацией выполнены достаточно качественно. Это прямое следствие отлаженного взаимодействия всех ответственных лиц. Особо хочу отметить, что реализация нацпроекта дает нам новые возможности повышения качества дорог. На всех участках применены современные технологии с использованием полимеров, что позволит увеличить долговечность покрытия», – сказал Ю. Зубарь.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был разработан по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С 2019 года работы в рамках проекта, рассчитанного на шесть лет, выполняются и в Петропавловске-Камчатском. До конца 2024 года будут отремонтированы не менее 45 километров городских дорог.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края