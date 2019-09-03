Камчатский «краб» готов принять первых гостей

В экспозицию Камчатского края на «Улице Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вносят последние штрихи. Гигантский «краб», установленный на побережье бухты Аякс острова Русского под Владивостоком, готов принять гостей.

Экспозиция будет состоять из пяти павильонов, объединенных в фигуру камчатского краба. В «клешнях» посетители познакомятся с туризмом и культурой полуострова. Оттуда по интерактивным коридорам, оборудованным проекционными экранами и элементами дополненной реальности, гости попадут в основную часть экспозиции – «панцирь». В зале площадью 55 квадратных метров расположатся 3D-модель полуострова и экран, на котором будут показаны графические ролики об инвестиционных проектах.

«В последнюю неделю погода, установившаяся в Приморье, заставила понервничать. Несколько дней назад после очередного ливня на набережную бухты Аякс дожди смыли очень много земли. Мы были вынуждены нанять клининговую компанию, чтобы избавиться от последствий тайфуна. К счастью, наши павильоны стоят на достаточно высоком подиуме, поэтому никаких конструктивных повреждений нет. Наши экспозиции на «Улице Дальнего Востока» традиционно признаются одними из лучших, уверен, что и в этом году мы удивим гостей и участников юбилейного Восточного экономического форума», – сказал вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов.

Напомним, по итогам ВЭФ прошлого года павильон Камчатского края занял второе место, а потому в этом году занимает центральную позицию на набережной бухты Аякс.

После завершения фестиваля экспозиция будет разобрана и доставлена на полуостров. Так, «икринки» 2018 года теперь установлены в районе визит-центра на Халактырском пляже.