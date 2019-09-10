В Петропавловске-Камчатском появился «Дом образцового содержания»

Церемония награждения знаком отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадной табличкой «Дом образцового содержания» состоялась в субботу, 7 сентября, в ТСЖ «Товарищ» по ул. Виталия Кручины, 5.

Поздравить жильцов с присвоением дому почетного звания прибыли председатель правления государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин, заместитель председателя правительства края Тимофей Смирнов, глава города Виталий Иваненко, другие официальные лица.

Звание «Дом образцового содержания» присваивается фондом четвертый год подряд. В городах России такое звание присвоено 97 многоквартирным домам. Дом в Петропавловске-Камчатском стал 98-м по счету.

«Так случилось, что сегодня у жителей дома двойной праздник: День города совпал с присвоением звания «Дом образцового содержания». Это значимое событие и для самих жителей, и для руководителей ТСЖ, и для города. Примите искреннюю благодарность за вашу активную позицию, за стремление сделать свой дом более комфортным и уютным», – сказал Константин Цицин.

В 2010 году в рамках капитального ремонта при активной поддержке жильцов ТСЖ «Товарищ» произвело в доме ремонт фасада, с 2011 года в доме установлено погодозависимое автоматическое оборудование, регулирующее объем тепла. Общедомовые (коллективные) приборы учета установлены для всех коммунальных ресурсов. Жильцы дома принимают активное участие в поддержании чистоты и порядка на придомовой территории, регулярно проводят субботники. В 2017 году ТСЖ «Товарищ» включилось в реализацию национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На придомовой территории оборудована автостоянка. В 2019 году, также в рамках данной программы, ведется обустройство детской спортивной площадки. Стоимость работ по благоустройству дворовой территории дома № 5 на улице Виталия Кручины в 2019 году составляет порядка 3 млн 205 тыс. рублей (за счет средств субсидии – 2 млн 602 тыс., за счет средств собственников – 603 тыс. рублей).

За выдающиеся успехи в управлении и содержании многоквартирного дома председателю правления ТСЖ «Товарищ» Марине Ткачевой был вручен почетный знак «Знак качества ЖКХ», а на дом установлена табличка «Дом образцового содержания». Награду вручил Константин Цицин.

«Это, безусловно, признание ваших общих заслуг, вашего добрососедского и добросовестного отношения к делу, друг к другу, к своему дому и к городу в целом», – сказал Виталий Иваненко. Он отметил, что в краевой столице благоустроены уже более 50 дворовых территорий. «Отрадно, что таких людей, как и участников программы «Комфортная городская среда» становится с каждым годом все больше. А значит, и среди претендентов на звание «Дом образцового содержания» будет возрастать конкуренция! Желаю вашему дому, вашему двору тепла и заботливых хозяйских рук, а жителям – реализации всех намеченных планов», – сказал глава города.





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