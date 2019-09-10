Календарь 16-22 сентября 2019 г.
16 сентября
Родилась Евгения Алексеевна Сиверина, глава сельского поселения «село Лесная» Тигильского муниципального района (1980 г.).
В 1955 году был произведен первый в мире пуск баллистической ракеты (Р-11ФМ), разработанной под руководством С. Королева, с подводной лодки в Белом море. Начало создания морской стратегической ядерной системы СССР.
В 2001 году в Петропавловске-Камчатском выпал самый ранний за всю историю официальных метеонаблюдений снег.
17 сентября
65 лет со дня рождения Сергея Александровича Бычкова, известного камчатского музыканта, заслуженного артиста РФ (1954 г.).
18 сентября
В 1929 году в Петропавловске при перелете Москва – Нью-Йорк совершил посадку самолет АНТ-4 «Страна Советов». Его экипажу была устроена теплая встреча с оркестром, флагами, пионерами и митингом в центре города.
19 сентября
Родился Геннадий Николаевич Ипатов, заместитель директора физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Звездный» (1947 г.).
Родился Владимир Александрович Агеев, депутат Законодательного Собрания Камчатского края, заместитель председателя комитета ЗСКК побюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства (1976 г.).
День корабля – рейдового судна обеспечения (РСО) – плавказармы «Вега» (1986 г.). «Вега» входит в состав Краснознаменного морского соединения пограничных кораблей.
В сентябре 2004 года литр самого распространенного топлива, бензина марки АИ-92, стоил в Петропавловске 18,6 рубля.
20 сентября
105 лет со дня рождения Михаила Константиновича Старицына, первого председателя Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина (1914–1978 гг.). Руководил колхозом с 1960 по 1971 годы.
День создания на Камчатке контрольно-ревизионных органов министерства финансов, ныне – управление Росфиннадзора по Камчатскому краю (1938 г.).
21 сентября
60 лет со дня рождения Михаила Николаевича Мельничука, главы сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» Тигильского муниципального района (1959 г.).
Родился Борис Александрович Невзоров, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от правительства Камчатского края (1955 г.).
22 сентября
День образования 22-й мотострелковой Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной дивизии. Ныне – 40-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцированная на Камчатке (1918 г.).
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