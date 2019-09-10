Календарь 16-22 сентября 2019 г.

Календарь 16-22 сентября 2019 г.

16 сентября

Родилась Евгения Алексеевна Сиверина, глава сельского поселения «село Лесная» Тигильского муниципального района (1980 г.).

В 1955 году был произведен первый в мире пуск баллистической ракеты (Р-11ФМ), разработанной под руководством С. Королева, с подводной лодки в Белом море. Начало создания морской стратегической ядерной системы СССР.

В 2001 году в Петропавловске-Камчатском выпал самый ранний за всю историю официальных метеонаблюдений снег.

17 сентября

65 лет со дня рождения Сергея Александровича Бычкова, известного камчатского музыканта, заслуженного артиста РФ (1954 г.).

18 сентября

В 1929 году в Петропавловске при перелете Москва – Нью-Йорк совершил посадку самолет АНТ-4 «Страна Советов». Его экипажу была устроена теплая встреча с оркестром, флагами, пионерами и митингом в центре города.

19 сентября

Родился Геннадий Николаевич Ипатов, заместитель директора физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Звездный» (1947 г.).

Родился Владимир Александрович Агеев, депутат Законодательного Собрания Камчатского края, заместитель председателя комитета ЗСКК побюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства (1976 г.).

День корабля – рейдового судна обеспечения (РСО) – плавказармы «Вега» (1986 г.). «Вега» входит в состав Краснознаменного морского соединения пограничных кораблей.

В сентябре 2004 года литр самого распространенного топлива, бензина марки АИ-92, стоил в Петропавловске 18,6 рубля.

20 сентября

105 лет со дня рождения Михаила Константиновича Старицына, первого председателя Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина (1914–1978 гг.). Руководил колхозом с 1960 по 1971 годы.

День создания на Камчатке контрольно-ревизионных органов министерства финансов, ныне – управление Росфиннадзора по Камчатскому краю (1938 г.).

21 сентября

60 лет со дня рождения Михаила Николаевича Мельничука, главы сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» Тигильского муниципального района (1959 г.).

Родился Борис Александрович Невзоров, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от правительства Камчатского края (1955 г.).

22 сентября

День образования 22-й мотострелковой Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной дивизии. Ныне – 40-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцированная на Камчатке (1918 г.).

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