В рамках пленарного заседания ВЭФ Президент объявил о решении запустить на Дальнем Востоке ипотечную программу для молодых семей под два процента годовых.

После завершения ключевого мероприятия деловой программы юбилейного Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отметил, что это действенная мера, которая позволит минимизировать отток молодежи с Дальнего Востока в целом и Камчатки – в частности.

«Первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока – поддержать молодежь. Сделать все, чтобы молодые люди имели здесь самые широкие возможности – получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие близкого для них Дальнего Востока. Прежде всего нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых», – сказал Владимир Путин.

В настоящее время на Камчатке действует краевая программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», которая предусматривает в том числе социальные выплаты молодым семьям на приобретение и строительство жилья.

«В 2018 году этой мерой поддержки воспользовались 108 семей, в 2019 году – 102. Это не финальное число, до конца года оно вырастет, в том числе за счет отраслевых программ по предоставлению социальных выплат на первоначальный взнос по ипотеке молодым специалистам. Но этого, конечно, недостаточно. Проблема оттока населения стоит довольно остро для всех субъектов Дальнего Востока. И решение, которое сегодня на пленарном заседании озвучил Президент, станет по-настоящему действенной мерой для молодых дальневосточников», – отметил Владимир Илюхин.

Справка

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» предусматривает выплаты в следующем объеме: семья из 2 человек – 772 тысячи рублей, семья из 3 человек – 850 тысяч рублей, семья из 4 человек – 1 миллион 385 тысяч рублей, семья из 5 человек – 1 миллион 732 тысячи рублей.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края