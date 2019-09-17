Михаил Старицын, русский самородок

20 сентября исполнится 105 лет со дня рождения Михаила Старицына, первого председателя колхоза им. В.И. Ленина

Для начала обратимся к официальной биографии. Михаил Константинович Старицын родился в 1914 году в с. Константиновка Тамбовского района Амурской области. Работать начал в 1930-м слесарем-дизелистом РКЗ на Сахалине. В 1933 году приехал на Камчатку. До 1942 года трудился токарем, нормировщиком, заместителем директора по добыче, а затем директором Петропавловской моторно-рыболовной станции (МРС). В 1942 году был избран председателем рыболовецкой артели им. С.М. Кирова.

30 марта 1960 года Елизовский райисполком принял решение объединитьрыбартели им. С.М. Кирова, им. И.В. Сталина и «Красная связь» в единый колхоз. Новому предприятию было присвоено имя В.И. Ленина, первым председателем избран Михаил Старицын.

В первый год работы колхоз добыл теми же судами, что были у трех артелей ранее, 27 366 тонн, что на 12 044 тонны превышало вылов предыдущего года. Это было больше, чем добывали все рыболовецкие колхозы Приморья. Что помогло достичь такого результата? Конечно, свою роль сыграли объединение сил, оптимизация управленческой структуры. Но не только. Опыт и талант руководителя Старицына тоже стали залогом трудовых побед колхоза им. В.И. Ленина. За свой вклад в развитие предприятия и рыбной отрасли Михаил Константинович был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Сухие факты и цифры не дают полного представления о масштабе личности Михаила Старицына. Получить более цельную картину нам поможет Тимофей Кривоногов, который знал Михаила Константиновича и рассказал о нем в своих воспоминаниях.

Тимофей Кривоногов – еще один наш выдающийся земляк, ветеран транспортного и рыбопромыслового флота Камчатки, капитан дальнего плавания, автор литературных произведений о нашем крае и людях, которые создавали его рыбацкую славу.

Вот что Тимофей Михайлович писал об истории рождения колхоза им. В.И. Ленина и его первом председателе: «Все начиналось с довоенного флота – с судов типа «кавасаки». Ловили с них переметами треску в Авачинском заливе. А далее под руководством Михаила Константиновича происходили перемены, и все в лучшую сторону. Начали получать первые МРС, сейнеры, СРТ, БМРТ. Колхоз расширялся, росли уловы, а с ними и благополучие людей. Хозяйство стабильно справлялось с государственным планом.

Один знакомый рассказал мне интересный случай. В начале 1950-х гг. Камчатку посетил министр рыбного хозяйства Восточных районов СССР Андрей Семенович Захаров. Утром собрали совещание работников Камчатрыбпрома и Тралфлота. Пригласили на него и Михаила Константиновича. Но перед этим пронеслась пурга, и дорогу до Сероглазки замело снегом. Пришлось ему добираться до города на лошадке, и поэтому он немного запоздал.

Дежурившая в приемной секретарь доложила о его прибытии. Услышав это, Захаров встал из-за стола, вышел к нему навстречу. Пожал руку и, обращаясь к присутствующим, сказал: «Вот у кого учитесь, как надо работать!»

При активном участии М.К. Старицына в Сероглазке построили причал. Это прекрасное гидротехническое сооружение отгородило часть акватории бухты, и получился очень удобный ковш для стоянки судов. На берегу возвели мастерские и другие службы колхоза. За стоянку у причала взимался причальный сбор – хоть и небольшая, но живая копейка в доход хозяйства.

Михаила Константиновича за его талант руководителя называли русским самородком. Определение это меткое и как нельзя лучше соответствует действительности».

В 1971 году Михаил Старицын по личной просьбе в связи с уходом на пенсию был освобожден от должности. Скончался 6 декабря 1978 года в п. Рыбное Московской области.

Спустя 28 лет – 26 мая 2006-го – его именем был назван один из БМРТ колхоза им. В.И. Ленина. Здесь мы процитируем публикацию из газеты «Рыбак Камчатки», посвященную этому событию: «К 14 часам на причале собрались колхозники. Многие были с цветами, из судовых динамиков гремела музыка – любимые всеми песни о Камчатке, рыбаках, родной Сероглазке. Той, о которой первый председатель объединенного колхоза им. В.И. Ленина Михаил Константинович Старицын сказал: «Сероглазка, любовь моя…».

Среди собравшихся на митинг почетное место занимали родные М.К. Старицына – его дети, внуки. Для них этот день был особенно знаменательным. Когда наступил торжественный момент – поднятое с борта БАТМа полотнище открыло название «Михаил Старицын», – в их глазах стояли слезы.

– Отец мечтал, чтобы у колхоза было судно, названное именем нашего поселка, чтобы позывные Сероглазки звучали на просторах всего Мирового океана, – сказала дочь легендарного председателя Вера Михайловна. – Его мечта осуществилась. Сам он об этом не думал, но нам, его родным, это очень приятно и очень важно. Потому что в этом мы видим признание того, как много он сделал для колхоза, что люди помнят об этом и помнят его»…

Память о Михаиле Константиновиче – не только его имя на борту судна и на карте Петропавловска (а в его честь также названа одна из улиц города). Памятью о нем служит существование в нашем крае колхоза им. В.И. Ленина, одного из ведущих рыбацких предприятий страны. Ведь фундамент успехов и достижений его коллектива был заложен в те годы, когда колхозом руководил Михаил Старицын.





Сергей НИКОЛАЕВ