Всероссийский конкурс ЦИК России «Атмосфера-2020»: технологии участия

30 августа стартовал Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей, организаторов выборов в органы госвласти, органы местного самоуправления в России и участников избирательных кампаний.

Председателем конкурсной комиссии стала глава Центризбиркома Элла Памфилова, также в состав комиссии вошли члены ЦИК России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, РЦОИТ при ЦИК России, Росмолодежи и региональных избиркомов.

Одна из новаций − возможность подачи электронной заявки на участие в конкурсе. Просто заходите в раздел «Атмосфера-2020», регистрируйтесь на сайте, заполняйте и отправляйте заявку онлайн. Помните, что заявки принимаются до 1 ноября. Важно успеть до этого дня ознакомиться с положением о конкурсе, выбрать номинацию, определиться с темой работы и успеть отправить заявку. По обновленным правилам конкурса, если заявка не поступила в срок – работа не будет принята к участию.

Регистрация на сайте необходима для сохранения учетной записи участника конкурса в личном кабинете. Это еще один сервис, который позволит в дальнейшем направить в электронном виде и конкурсную работу и затем поможет участникам быть в курсе каждого этапа «Атмосферы». Кроме того, в разделе можно ознакомиться с документами, регламентирующими проведение «Атмосферы». Это положение о всероссийском конкурсе в актуальной редакции, постановления о его проведении и о внесении изменений в положение о конкурсе. Отдельно представлена информация об основных этапах конкурса. На «YouTube»-канале «Просто о выборах» можно посмотреть тематические информационные видеоролики.

Избирательная комиссия Камчатского края приглашает всех заинтересованных молодых исследователей к активному участию в «Атмосфере»! Ведь это не только шанс заявить о своей работе. Для победителей и финалистов открываются возможности для реализации своих проектов и идей, профессионального развития.