«Территория. Камчатка»: без фестиваля, но с надеждами

19 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Первого Фестиваля театров Дальнего Востока, с участием арт-директоров фестиваля – художественного руководителя Государственного театра наций, народного артиста России Евгения МИРОНОВА и художественного руководителя театрального центра им. Вс. Мейерхольда, заслуженного деятеля искусств Виктора РЫЖАКОВА.

В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова, руководители и ведущие артисты Камчатского театра драмы и комедии: художественный руководитель театра, народная артистка России Анна Савельева, главный режиссер театра Олег Степанов, заслуженные артисты России Андрей Лепеев, Татьяна Авраменко и Вячеслав Таратынов, артистка Светлана Дударева. Об этом рассказали в пресс-центре минкульта края.

Камчатский театр драмы и комедии принимает участие в Первом Фестивале театров Дальнего Востока, которой проходит в эти дни – с 19 по 29 сентября – в Хабаровске со спектаклем «Клятвенные девы». Фестиваль проходит в рамках двухгодичной программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным.

Эта программа проходит в 2019–2020 годах в регионах Дальневосточного федерального округа по инициативе Государственного театра наций и его художественного руководителя Евгения Миронова. Кроме Фестиваля театров Дальнего Востока в Хабаровске программа предполагает проведение фестивалей с образовательными программами и в других дальневосточных регионах. Одним из таких проектов должен был стать международный фестиваль-школа «Территория. Камчатка», которую регион готовился встретить 21 сентября. Однако фестиваль был отменен буквально за неделю до намеченного открытия. Эта ситуация стала одним из наиболее волнующих камчатскую общественность вопросов, прозвучавших в ходе пресс-конференции. Евгений Витальевич Миронов принес свои извинения по поводу отмены фестиваля по не зависящим от организаторов причинам и выразил надежду на встречу с камчатской публикой в будущем году. Ранее, комментируя в СМИ отмену фестиваля, Миронов пообещал найти ему замену: «…В рамках программы поддержки театрального искусства, поддержанной Президентом, безусловно, Камчатка не будет обделена никак. Придумаем обязательно какой-нибудь интересный проект, образовательную программу не только на Камчатке, в Якутии тоже».

Между тем часть заявленной программы фестиваля «Территория. Камчатка» все-таки состоится. 26 и 28 сентября в Камчатском театре драмы и комедии пройдут запланированные читки пьес современных драматургов: 26 сентября в 19.00 на малой сцене театра пройдет читка пьесы Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг», а 28 сентября в 19.00 – пьесы Андрея Иванова «Это все она» в режиссуре Владимира Заварзина. Курирует программу главный режиссер театра драмы Олег Степанов (он же готовит к показу пьесу Марии Зелинской 26 сентября).

Кроме того, в киноцентре «Лимонад» продолжается цикл фестивальных показов совместно с проектом «TheatreHD». 27 сентября в 15.30 состоится премьерный кинопоказ спектакля «Йерма» в постановке Саймона Стоуна и лондонского театра «Янг Вик» (в октябре спектакль Стоуна «Медея» ждут на «Территории» в Москве).





Возврат и компенсация

Фестиваль на Камчатке был отменен в связи с непредоставлением Министерством культуры РФ фонду развития культуры и современного искусства «Территория» субсидии, ранее согласованной с Министерством финансов РФ.

Сейчас идет возврат средств за билеты зрителям, которые уже начали получать деньги (зачисление денежных средств за возвращенный билет осуществляется на банковскую карту, с помощью которой производилась оплата, и занимает до 30 календарных дней после оформления возврата).

Также, как сообщили в дирекции отмененного фестиваля, учредители Фонда Прохорова Михаил и Ирина Прохоровы выделили средства для возмещения стоимости билетов участникам образовательной программы фестиваля «Территория. Камчатка» в сумме более 600 тысяч рублей. Будут возмещены средства, потраченные на билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно общей стоимостью более 600 тысяч рублей. Процесс компенсации расходов уже начался.

Кроме того, учредители фонда «Территория» приняли решение компенсировать полную стоимость билетов участникам образовательной программы из собственных средств.

Напомним, по результатам конкурса были отобраны и приглашены на фестиваль «Территория. Камчатка» 38 студентов и молодых специалистов в области культуры из дальневосточных городов. После объявления об отмене «Территории» на Камчатке участники образовательной программы написали открытое письмо в поддержку фестиваля, а также обратились с просьбой поддержать фестиваль в различные инстанции.