Аграрии Камчатки могут получить до 3 миллионов рублей в рамках нацпроекта

23 сентября в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края начали принимать заявки от претендентов на получение гранта «Агростартап», который выдается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Прием заявок продлится до 13 октября 2019 года.

На средства гранта «Агростартап» можно приобрести землю, сельхозтехнику, включая грузовой транспорт, сельскохозяйственных животных и посадочный материал. Деньги могут быть потрачены на строительство и ремонт помещений, задействованных в сельхозпроизводстве, а также разработку проектной документации.

«Реализация федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», в рамках которого предоставляются гранты «Агростартап», рассчитана до 2024 года. Она предполагает получение на конкурсной основе средств на реализацию бизнес-плана в сфере сельского хозяйства. Заявиться на грант могут граждане Российской Федерации, проживающие на сельской территории и владеющие личным подсобным хозяйством. При победе в конкурсе они должны будут в течение 15 дней зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Также на грант могут претендовать КФХ, уже зарегистрированные в 2019 году. Еще одно обязательное условие – отсутствие задолженностей бюджетам всех уровней. На «Агростартап» не могут претендовать крестьянские (фермерские) хозяйства, которые получили грант на поддержку начинающих фермеров в крае, а также имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов», – рассказал временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Вячеслав Черныш.

Он добавил, что после получения гранта сельхозпредприятие должно проработать минимум 5 лет.

Максимальный размер гранта «Агростартап» для КФХ составляет 3 миллиона рублей. При получении гранта до 2 миллионов рублей заявитель обязан до конца года создать 1 постоянное рабочее место, от 2 миллионов – 2 рабочих места.

Заявление и бизнес-план рассматриваются региональной конкурсной комиссией 30 дней. При положительном решении претенденту перечисляются денежные средства на реализацию мероприятий бизнес-плана, которые должны быть израсходованы в течение 18 месяцев с момента получения. Собственные затраты предпринимателя на софинансирование гранта составляют 10 процентов от полученной суммы.

«Агростартап» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В 2019 году в Камчатском крае на эти цели предусмотрено более 17 миллионов рублей. Из них около 16 миллионов выделено из федерального бюджета, порядка 1,5 миллиона – средства бюджета субъекта.

Также, по словам руководителя минсельхоза края, предприниматели, объединившиеся в сельскохозяйственный потребительский кооператив, могут претендовать на получение гранта на развитие материально-технической базы. Для получения средств кооператив должен состоять минимум из 5 сельхозтоваропроизводителей, быть членом ревизионного союза и финансировать расходы в размере не менее 20 процентов.

Всего хозяйствам полуострова оказывается порядка 70 мер государственной поддержки. В их числе – возмещение размера процентной ставки по кредитам, стоимости семян однолетних и многолетних трав, затрат на приобретение минеральных удобрений, стоимости технического перевооружения и т. д.

За более подробной информацией о системе грантов «Агростартап» и других мерах государственной поддержки жителям села, занятым в сфере сельского хозяйства, можно обращаться в отдел сельскохозяйственного производства министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края по телефону 8 (415-2) 22-98-12.