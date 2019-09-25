Кредитный портфель ВТБ на Камчатке вырос на 20 процентов

Кредитный портфель ВТБ на Камчатке вырос на 20 процентов

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Камчатском крае вырос на 20 процентов и на 1 июля составил 34,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц превысил 27,5 млрд рублей (+10 процентов с начала года).

Драйвером роста стали корпоративные кредиты: здесь динамика за январь – июнь составила 22 процента, показатель на отчетную дату – 23,8 млрд рублей. Более половины портфеля составляют кредиты среднему и малому бизнесу региона. Основную долю в нем занимают предприятия пищевой промышленности (63 процента, +10 процентов с начала года). Портфель привлеченных средств юрлиц с начала года увеличился на 7 процентов до 15,6 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 17 процентов и на 1 июля приблизился к отметке 10,8 млрд рублей. Ипотечный портфель рос быстрее общего показателя: на 18 процентов с начала года, достигнув 3,9 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических лиц по итогам полугодия увеличился на 10 процентов до 11,9 млрд рублей. Из них 5,7 млрд рублей составляют депозиты (+10 процентов).

В первом полугодии ВТБ предоставил жителям Камчатского края 2,6 млрд рублей заемных средств (+24 процентов к аналогичному периоду прошлого года). Значительно возросли продажи кредитов на приобретение жилья: выдано 747 млн рублей, что на 43 процента больше, чем за январь – июнь 2018 года. Выросла доля займов на новостройки, теперь она составляет почти четверть от всех ипотечных сделок банка.

Управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь отметила: «В рамках принятой стратегии мы стремимся максимально использовать синергию глобальных бизнес-линий банка при работе с клиентами региона. Уже сейчас им доступны комплексные продуктовые решения и вариативность финансовых услуг. Наша стратегическая цель – развитие цифровых каналов обслуживания и совершенствование качества сервиса. Мы уверены, что это позволит ВТБ стать банком первого выбора».

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