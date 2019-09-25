В Петропавловске-Камчатском теплеют батареи

В Петропавловске-Камчатском теплеют батареи

Во вторник, 24 сентября, в Петропавловске-Камчатском начался отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий ИВАНЕНКО.

К отоплению дома Петропавловска подключаются поэтапно. По данным ПАО «Камчатскэнерго», ко вторнику в столице края в работу были запущены 12 котельных и 31 ЦТП. В течение нескольких дней теплоснабжающие организации будут производить заполнение и регулировку систем. К концу недели тепло должно появиться во всех домах города.

В Петропавловске-Камчатском начала работу горячая линия по вопросу подключения многоквартирных домов к системе теплоснабжения. Заявки от горожан по вопросам отсутствия отопления в жилых помещениях, прорывов и протечек принимаются с 24 сентября в управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО по телефону 30-31-00, добавочные номера 25-85, 25-86, 25-87, 25-88. При поступлении жалоб операторы горячей линии будут оперативно связываться с инженерами управляющих компаний с целью регулировки системы отопления и устранения аварийных ситуаций. Горячая линия будет открыта с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.

В управлении добавили, что в нерабочее время по вопросам отопления (его отсутствия или аварийной ситуации) необходимо звонить в аварийную службу управляющей компании, в ведении которой находится дом.

Перечень домов с указанием управляющих компаний и телефонами аварийных служб, а также график подачи теплоэнергии – в разделе «Важная информация» сайта администрации Петропавловска-Камчатского.

Энергетики также напоминают горожанам, что отвечают за доставку тепла до внешней границы дома – дальше ответственность управляющей организации. ПАО «Камчатскэнерго» в течение 3-х дней запустит в работу все ЦТП и котельные. Если в течение этих дней в многоквартирном доме не появится отопление, то необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Отопительный сезон стартовал также в 41 из 52 муниципальных образований Камчатского края.19 сентября отопление начали включать в Елизове и Усть-Большерецком районе. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики края. В некоторых муниципальных образованиях края отопление запускают поэтапно.

Так, с 19 сентября в Елизове тепло пришло в больницу, роддом и другие социальные учреждения. 23 сентября отопление начали включать в остальных частях районного центра.

В социальных объектах Корякского сельского поселения потеплело 20 сентября, в домах – 23.

Напомним, в этом году на мероприятия по подготовке к отопительному периоду должны быть направлены 1,394 миллиарда рублей. Из них из краевого бюджета выделят 468 миллионов рублей. Остальное – средства бюджетов муниципальных образований и предприятий.

отопительный сезон
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