Свет и тепло вашему дому!

Уже 55 лет Южные электрические сети Камчатки обеспечивают жителей и экономику края жизненно важной энергией.

«Нам бы только зиму пережить» – долгую, снежную, холодную – так когда-то говорили люди в северных селах и поселках Камчатки. Зимы остались холодными, а вот времена изменились. Сегодня свет и тепло их жителям в полной мере гарантируют Южные электрические сети Камчатки (АО «ЮЭСК»). И пусть вас не смущает нежное слово «южный» в названии энергокомпании: она работает на территориях севернее Петропавловска-Камчатского. Это Быстринский и Усть-Большерецкий районы, села Атласово и Долиновка в Мильковском, Усть-Камчатский и Тигильский районы, Палана, олюторские Корф и Тиличики. Село Никольское на Командорах и, конечно, самый северный и протяженный Пенжинский район края.

В ЮЭСК даже подсчитали, какова площадь зоны их ответственности на карте Камчатки – это 260 тысяч квадратных километров из общих 460 тысяч километров просторов полуострова. Заметим: самых проблемных, оторванных от краевого центра. Впечатляет?

Уже 11 октября Южные электрические сети Камчатки, которые являются структурным подразделением ПАО «Русгидро» и «дочкой» ПАО «Камчатскэнерго», отметят 55-летний юбилей. И это – хороший повод поговорить о работе энергетиков, с которых, как известно, на Камчатке – особый спрос.

– Наша главная специфика? Это люди. Северяне живут сегодня трудно, зачастую без привычных на материке благ цивилизации, многие с трудом могут оплачивать коммунальные услуги. Но в их домах, на социальных объектах поселков должны быть свет и тепло без перебоев – это наша задача без поправок на объективные трудности, – говорит исполнительный директор АО «ЮЭСК» Виктор Мурзинцев.

Это значит без скидок на удаленность, трудную доступность и суровый климат. Даже в самые маленькие населенные пункты в зоне ответственности Южных сетей топливо должно быть завезено вовремя, а котельные и электростанции должны работать как часы.





Куда дуют правильные ветры?

Электричество для камчатских сел и поселков вырабатывается традиционным способом – на дизельных электростанциях. В Быстринском районе электроэнергию для Эссо и Анавгая выдает Быстринская ГЭС, в Соболевском районе совместно с дизельным топливом используется камчатский газ.

И, что показательно, ЮЭСК не первый год использует для выработки электричества возобновляемую энергию ветра, что в масштабах страны остается экспериментом. В Усть-Камчатске работают три японские и одна французская ветроэнергетические установки. Два «француза» и два «датчанина» ловят ветры в селе Никольском на Командорах. Эти вспомогательные источники лишь частично «замещают» основные ДЭС, но уже хорошо себя зарекомендовали. Замещение электроэнергии, выработанной ветряками, доходит до 50 процентов, а в среднем составляет двадцать. По Никольскому в прошлом году удалось сэкономить 110 тонн дизтоплива, по Усть-Камчатску – 360 тонн. И это хорошее подспорье, если учесть, что стоимость тонны топлива – 72–76 тысяч рублей.

Руководство ЮЭСК намерено и дальше продвигать ветроэнергетику на Камчатке. Правительство края и ПАО «Русгидро» заключили соглашение с японской стороной, и в рамках инвестпрограммы будет продолжена установка ветряков в Усть-Камчатске. Дополнительные изыскания показали, что в Палане, Оссоре, Тиличиках, Лесной и Манилах ветры дуют с нужной силой и периодичностью. В недалеком будущем и в этих населенных пунктах чудо-установки будут «добывать» электроэнергию из ветра.





Тепло – как много в этом слове

Уголь, дизтопливо, дрова – таков спектр топливных ресурсов, которые используют ЮЭСК для обогрева северов. Например, в одном только Пенжинском районе задействованы все три ресурса. Подготовка же к отопительному сезону по сути – процесс непрерывный.

– Знаете, что значит доставить топливный груз на север и затем развезти по селам Пенжинского района? Все равно что целую войсковую операцию провести, – в этой шутке Виктора Мурзинцева – огромная доля истины.

Справляются, потому что работают по графику, централизованно, выстраивая взаимоотношения с поставщиками, зная досконально логистику территории.

Манилы, Каменское, Слаутное, Таловка, Аянка имеют централизованное теплоснабжение. Котельная в Аянке работает на дровах, в Слаутном и Манилах – на угле, в Каменском используют дизтопливо. Маленькую Парень энергетики обеспечивают электричеством, а дома сельчане обогревают дровами.

И не стоит иронизировать по поводу «несовременных» дров: так работают котельные в Атласове и Долиновке. Причем и жители, и руководство Мильковского района возражают против перехода на уголь – привыкли и ценят чистоту местной энергетики. А леса на топливо разве не жалко? В ЮЭСК подчеркнули, что используют в энергетических целях исключительно отходы деловой древесины, порядка 3 тысяч кубометров в год. И запасов этого сырья на 10–15 лет будет в достатке.





Шаги к прогрессу

Все вышесказанное не означает, что сама система энерго- и теплоснабжения в зоне ответственности ЮЭСК не имеет альтернатив в части применения более современных оборудования и технологий. Как говорит исполнительный директор, прогресс не стоит на месте. Рассматривалась возможность установки в населенных пунктах автоматизированных угольных модульных котельных, которые могут работать без персонала. Но сложно найти высококвалифицированные кадры, способные справиться с автоматикой. Дизельные бойлерные менее прихотливы в эксплуатации, но их цена на сегодня довольно высока. Тем не менее предприятие ставит реальные задачи по техническому перевооружению.

– Согласована программа по замене устаревших дизельных генераторов на наших электростанциях на более современные агрегаты, отвечающие требованиям времени. Будем проводить поэтапную замену, – рассказывает Мурзинцев.

– Виктор Юрьевич, а есть ли перспективы у проекта приливной электростанции в Пенжинской губе?

– Приливная станция хороша. Но в Мурманске, где такой проект уже реализовали, есть потребители этой электроэнергии. Поставим такую в Манилах – кто сегодня будет потреблять электричество?





Риски и люди

Итак, на дворе осень, в регионе повсеместно стартовал отопительный сезон. Энергетики Южных сетей, как повелось, ставят задачу пройти отопительный сезон без аварий. Для этого за короткие летние месяцы завозят топливо, интенсивно проверяют, ремонтируют, готовят все оборудование к новому запуску. Но все же: пройти зиму на северах без аварий и перебоев – это реальная задача? Или все еще благие пожелания?

Риски разного рода ЧП сегодня сведены до минимума, утверждают в энергокомпании. В былые годы, когда в муниципалитетах шла передача энергооборудования от предшественников, технические неполадки случались. Как, например, в 2011 году в селе Каменском. Неграмотно проложенная теплотрасса просто лопнула под напором морозов и транспорта. Сегодня такие моменты исключены. Порывы и протечки на трассах и трубах возникают чаще всего на заходе в дом, где зона ответственности энергетиков заканчивается.

Другое дело – электроснабжение. Нещадные камчатские пурги и снега, случается, обрывают линии. А еще, бывает, линии электропередачи повреждают упавшие деревья, стоящие вдоль технических просек. Поэтому расчистка просек – постоянная насущная работа.

Но даже если произошло ЧП, его последствия устраняют по возможности максимально быстро. И его ликвидация зависит от профессионализма коллектива ЮЭСК, нередко вопреки погодным условиям.

Способны ли сотрудники в любой момент покинуть теплые кровати, сесть в вездеход, чтобы выехать на линию к месту аварии в дождь, снег, мороз и ветер? Когда в апреле этого года случился обрыв высоковольтной ЛЭП и отключение электричества в Крутоберегове, к месту аварии на вездеходах немедленно выехали сотрудники ЮЭСК из Ключей и Атласова. Без вопросов о дополнительных премиях или выходных. Добирались и работали в условиях сильнейшей затяжной пурги, чтобы дать людям электричество. В этом – главная ценность сотрудников предприятия. В каждом изолированном энергоузле компании – свой коллектив, где-то более дружный, где-то более креативный. Но везде люди понимают свою ответственность перед земляками – родственниками, друзьями, соседями. По принципу десантников: если не мы, то кто? Иначе и нельзя в небольших поселках, где все друг друга знают.





Чего хотят машинисты котельных?

Энергокомпания ценит свой коллектив. Здесь стабильно выплачивают достойные зарплаты, обеспечивают социальные гарантии. Люди могут планировать отпуска, пользоваться кредитами. Работники обеспечены спецодеждой, а производство – запчастями и всем необходимым.

В целом нехватки специалистов на предприятии нет, но есть проблема с кадрами – вот она, специфика – в самых дальних селах. Например, выпускники морского энергетического колледжа, где готовят специалистов, не хотят жить и работать на севере края – в Слаутном, Манилах. Зарплаты меркнут в сравнении с ценами на продукты и ту же коммуналку. Ведь если тариф на электроэнергию в крае одинаков для всех территорий, то на тепло он колеблется от 2 125 рублей в Тигиле до максимальных 3 660 в Седанке. Затраты на выработку теплоэнергии велики, а экономический выхлоп невысок. Самая большая задолженность перед энергетиками на сегодня – 9,5 миллиона рублей – у жителей Пенжинского района. И в компании понимают, что эти «потери» предприятия останутся невозвратными.

Исполнительный директор ЮЭСК ежегодно выезжает в командировки в каждое подведомственное подразделение, встречается с сотрудниками. Нет ни одного населенного пункта, где бы он не успел побывать. В Пенжинском районе Виктор Мурзинцев бывает раз в году обязательно. Интересно, что темы разговоров на встречах с сотрудниками изменились. Раньше люди просили, например, «добавить» спецодежды. Сегодня большинство насущных проблем решены.

– Приехал в Слаутное, а мужики говорят: хотим еще один, четвертый, дизель-генератор! Зачем? Зима, морозы – хотим, чтобы был больший запас стабильности.





Дышим в унисон с севером

Энергетика – плоть от плоти экономики края. ЮЭСК может развиваться только вместе со всей Камчаткой. Начиная с 2016 года идет прирост потребления электроэнергии на северах, пусть и небольшими темпами. Наращивают мощности рыбопромышленники в Усть-Камчатске и Соболеве. Готовится к запуску нового рыбокомбината резидент ТОР в Корфе. Есть заявитель – придорожное кафе на повороте на Эссо, по заявке которого Южные сети тянут 17 км линии электропередачи. Там же базовые станции будет ставить «Ростелеком», реализуя федеральный проект доступности сотовой связи.

Заявки на техприсоединение к электросетям приходят и от жителей районов. Кто-то создает свое фермерское хозяйство. В Эссо, Тиличиках, Козыревске люди строят жилье. Правительство края строит на северах дома, школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы.

– Видно, что территория начинает потихоньку развиваться и дышать. Нас это радует. ЮЭСК земляков не подведет!

С юбилеем, ЮЭСК!





Елена БРЕХЛИЧУК