Изменение графика доставки пенсий в Петропавловске-Камчатском

Отделение ПФР по Камчатскому краю информирует о том, что для граждан, проживающих в Петропавловске-Камчатском, перечисление денежных средств для выплаты пенсий и иных социальных выплат в кредитную организацию «Сбербанк России» начиная с 1 января 2020 года будет осуществляться 17 числа (сегодня 11 числа) каждого месяца. Если 17 число выпадает на выходной день, то финансирование выплат будет осуществляться в следующий рабочий день.

Дата перечисления перенесена в связи с проведением оптимизации сроков перечисления денежных средств в кредитные организации.

Одновременно напоминаем о том, что выбор доставочной организации является волеизъявлением гражданина. Для выбора организации, осуществляющей доставку пенсии, можно обратиться на портал государственных услуг (gosuslugi.ru) или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда (pfrf.ru), в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии или в МФЦ с соответствующим заявлением.

В случае наличия у граждан долговых обязательств перед кредитными организациями во избежание начисления штрафных санкций за несвоевременное их исполнение просим заранее побеспокоиться о переносе сроков их погашения.





Пресс-служба ОПФР