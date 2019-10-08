Камчатка – Исландия: потенциал сотрудничества

Губернатор Камчатского края провел рабочую встречу с делегацией Исландии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики в России Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР.

Центральной темой встречи стало укрепление двусторонних связей между деловыми кругами Исландии и Камчатского края.

«Основные направления развития Камчатки – это рыбная отрасль, туризм и энергетика, в том числе геотермальная. Вместе с тем мы заинтересованы в установлении партнерских отношений в развитии сельского хозяйства и строительства на территории. В силу своего географического положения Камчатский край в настоящее время ориентирован, прежде всего, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вместе с тем мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с европейскими странами. Это становится особенно перспективно в свете развития Северного морского пути», – сказал Владимир Илюхин.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России Берглинд Асгейрсдоттир отметила, что представители иностранных компаний, присутствовавшие на встрече, уже имеют опыт сотрудничества с российским бизнесом.

«Сотрудничество – это главная цель нашего визита. У Камчатки огромный потенциал как в рыбной отрасли, так и в геотермике, а также множество возможностей в сфере туризма. Представители Дальнего Востока приезжали к нам, чтобы познакомиться с нашим опытом. Наш визит, в свою очередь, направлен на то, чтобы напрямую контактировать с предпринимателями. Представители компаний, которые присутствуют на встрече, давно сотрудничают с Россией, но пока не так много бизнес-связей выстроено на Камчатке. Сегодня будут представлены презентации, а завтра мы посетим несколько предприятий, чтобы увидеть, как выстраивается работа», – рассказала Берглинд Асгейрсдоттир.

Вместе с тем ряд технических решений исландских компаний был использован при строительстве современного рыбоперерабатывающего завода «Камчаттралфлота», открытого накануне.

В завершение встречи губернатор края Владимир Илюхин обратил внимание на необходимость получения передового опыта, в частности, в рыбопромышленном комплексе, тем более что отрасль нуждается не только в поставках, но и в обслуживании специализированного оборудования.