Борис НЕВЗОРОВ выступил против «линии предательства» в Беринговом море

Борис НЕВЗОРОВ выступил против «линии предательства» в Беринговом море

Сенатор от Камчатки поставил вопрос в Совете Федерации о возвращении России почти 78 тысяч кв. км в Беринговом море, которые в 1990 году отошли Америке по временному несправедливому соглашению Шеварднадзе – Бейкера.

Борис Невзоров выступил на заседании верхней палаты российского парламента и был поддержан главой Совфеда Валентиной Матвиенко.

«Линия предательства» – так рыбаки окрестили соглашение с США, подписанное в 1990 году главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе. При разграничении морских пространств в районах Берингова и Чукотского морей линия раздела прошла не посередине в равноудаленном от побережий обоих стран месте, а намного ближе к берегам СССР. Америке отошли 70 процентов Берингова моря и самые рыбные советские места. Борис Невзоров напомнил, что соглашение 1990 года так и не было ратифицировано ни СССР, ни его преемницей Россией. Тем не менее американцы продолжают пользоваться ресурсами исконно российской территории.

«К США отошли 77 тысяч 700 кв. км в Беринговом море, включая континентальный шельф. Для примера – Чехия 78,9 тыс. кв. км, Австрия – 83,8 тыс. кв. км, Ирландия – 70,2 тыс. кв. км. Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба. На шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов. Установленная временная линия разграничения морских пространств между странами стала препятствием для развития Россией Северного морского пути», – сказал Борис Невзоров.

Счетная палата подсчитала, что только с 1991 по 2002 годы из-за утраченных объемов уловов страна понесла убытков на 2,2 млрд долларов, кроме того, федеральный и региональные бюджеты недополучили налогов на 69 млн долларов. Сейчас эту цифру можно смело умножать вдвое.

«Сегодня США, ради своих интересов, выходят из ратифицированных всеми сторонами международных договоров: Парижского соглашения по климату, ядерной сделки по Ирану, участником которых является и Россия, из Совета ООН по правам человека. Уважаемая Валентина Ивановна, зная ваш настойчивый характер, заботу о России и принципиальную позицию нашего Президента Владимира Путина по защите национальных интересов и возврату незаконно потерянных территорий, прошу вас рассмотреть возможность внесения данного вопроса в повестку дня заседания Совета безопасности Российской Федерации. Без вашего личного участия эту проблему не решить. Ведь все говорили, что закрыть дрифтерный промысел невозможно, а благодаря вам это было сделано. С нашей стороны, мы – члены Совета Федерации, да и уверен, коллеги из Государственной Думы, будем вашими активными помощниками», – сказал Невзоров.

Валентина Матвиенко поддержала сенатора и дала поручение комитетам по международным делам, по обороне и безопасности, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проработать вопрос и подготовить ей справку для доклада Президенту на заседании Совбеза России.

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