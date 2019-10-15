Аплодисменты – любимому артисту, благодарность – депутатам

Жители Быстринского района поблагодарили Романа ГРАНАТОВА за постоянную поддержку. Ему вручили подарок от детской школы искусств с. Эссо – национальный эвенский бубен с дарственной надписью.

Это произошло во время концерта исполнителя Эдуарда Изместьева, чьи звездные гастроли по Камчатке были организованы депутатами Заксобрания края Романом Гранатовым и Игорем Редькиным.

«Всем коллективом школы искусств мы хотим поблагодарить наших депутатов за большую помощь, которую они оказывают нашей школе. Вы очень отзывчивые люди, и благодаря вашим стараниям каждый год на этой сцене мы видим замечательных музыкантов. И главное – это живая музыка», – сказала директор школы искусств с. Эссо Наталья Шпагина, вручая подарок депутату.

Концертом в Эссо завершился гастрольный тур Эдуарда Изместьева (выступавший под псевдонимом Андрей Бандера), который с успехом прошел в селах Елизовского, Усть-Большерецкого и Быстринского районов 4–9 октября.

Депутаты Гранатов и Редькин предоставили жителям Раздольного и Сокоча, Усть-Большерецка и Апачи, Эссо и Анавгая возможность абсолютно бесплатно посетить концерты известного шансонье. По приглашению Юрия Ломакина артист выступил также в поселке Нагорном.

Чтобы попасть на концерт, многие приезжали из других населенных пунктов. К примеру, среди зрителей в Эссо были жители Мильковского района, а жителям Анавгая депутаты предоставили бесплатный транспорт, чтобы добраться на концерт.

Аплодисменты, цветы, автографы и неформальное общение с любимым исполнителем – так завершался каждый концерт Изместьева в камчатских селах. Эдуард Изместьев поблагодарил депутатов за прекрасную организацию гастролей и теплый прием, «за возможность приехать на край страны и увидеть добрых и отзывчивых людей, которых объединяет любовь к музыке».

Напомним, что уже 11 лет Роман Гранатов и Игорь Редькин привозят в глубинку звезд российской эстрады. Ранее перед жителями районов Камчатки выступали группы «Здравствуй, песня», «Белый орел», «Синяя птица», «Непара», певица Рада Рай, Игорь Саруханов, Алексей Глызин и другие известные исполнители.