Владимир ИЛЮХИН призвал камчатцев участвовать в конкурсе «Лидеры России»

4 октября 2019 года Президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир ПУТИН поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019–2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», которое прошло в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Напомним, в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 гг. вышли 14 участников из Камчатского края.

Попробовать свои силы в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» призвал камчатцев глава региона Владимир Илюхин.

«Конкурс «Лидеры России» дает возможность попробовать свои силы, понять, на что способен каждый из вас. Участие в нем дает не только дополнительные возможности получить новые знания и опыт, которые помогут в будущем. Это еще и прекрасный шанс познакомиться с интересными, целеустремленными и активными людьми. Я не сомневаюсь, что на Камчатке живет и работает много талантливых лидеров, имеющих здоровые амбиции и готовых достойно заявить о себе. Уверен, у нас найдется немало претендентов на победу, готовых продемонстрировать высокий уровень лидерских качеств и управленческих компетенций», – обратился к потенциальным конкурсантам губернатор.

За два предыдущих года проведения конкурса количество зарегистрировавшихся превысило 426 тысяч (в 2017–2018 годах было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018–2019 годах – 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

По словам организаторов, в третьем сезоне ожидаются новшества – будут запущены три новых специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Также уже на этапе окружных полуфиналов у участников появится возможность познакомиться с представителями региональной власти и владельцами крупного регионального и федерального бизнеса, завести связи на местах и попробовать решить реальные задачи, стоящие перед регионом.

В этом сезоне, как и в предыдущем, все участники будут реализовывать социальный проект, который принесет пользу каждому региону. По опыту прошлого года многие проекты были поддержаны региональными властями и продолжают развиваться.

Наставниками для победителей конкурса станут известные государственные деятели, руководители крупных корпораций и бизнеса. 300 финалистов получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Из числа победителей отбираются участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Победители получат возможность занять должности в зависимости от специализации в ведущих вузах, крупных корпорациях и министерствах, в регионах.

В этом году конкурс состоит из 4 этапов. Первый из них стартовал 4 октября. Он включает в себя онлайн-регистрацию участников, запись видеоинтервью и продлится до 27 октября. Второй этап будет дистанционным, он состоится в период с октября по декабрь 2019 года. В период с января по март 2020 года в 8 федеральных округах в рамках 3-го этапа пройдут очные полуфиналы. Четвертый, он же заключительный, этап состоится в марте 2020 года. Это будет суперфинал конкурса.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса: лидерыроссии.рф.

Добавим, участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы в руководящей должности.