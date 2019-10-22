Юным музыкантам – новое звучание!

Юным музыкантам – новое звучание!

Ход реализации в районе федерального проекта «Культурная среда», входящего в нацпроект «Культура», проверила министр культуры края Светлана АЙГИСТОВА.

В этом году участниками нацпроекта «Культура» стали два учреждения культуры Усть-Большерецкого района – детская музыкальная школа с. Усть-Большерецк и Межпоселенческий дом культуры.

«Мы рады, что стали участниками нацпроекта, – это дает нам внушительные возможности. Наша музыкальная школа получит новые музыкальные инструменты, учебные пособия и оборудование, на приобретение которых нам выделены 3,2 миллиона рублей. С нетерпением мы ждем прибытие и автоклуба. Это многофункциональный мобильный культурный комплекс, оснащенный звуковым, световым оборудованием, экраном и выдвижной сценой. С его помощью станут возможными выездные концерты, различные праздничные и просветительские мероприятия для жителей нашего района и соседних муниципалитетов в рамках культурного обмена», – пояснила Ольга Сташкевич, руководитель управления культуры, молодежи и спорта администрации Усть-Большерецкого района.

Поручение по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами отечественного производства было дано Президентом России.

В Усть-Большерецкую музыкальную школу уже доставлено фортепиано марки «Михаил Глинка», и до конца года поступят еще 2 высококлассных инструмента – рояль марки «Михаил Глинка» для концертного зала и клавишные гусли мастеровой работы. Актовые залы музыкальных школ в Усть-Большерецке и Октябрьском будут оборудованы новыми комфортными концертными креслами. Поставки ожидаются в конце ноября.

«В целом на реализацию федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в регионе выделено порядка 32 миллионов рублей. Кроме Усть-Большерецкого района участниками нацпроекта выступают Усть-Камчатский, Елизовский муниципальные районы и Петропавловск-Камчатский. В августе закончен капитальный ремонт кровли здания Дома культуры села Коряки, до конца года завершится капитальный ремонт отопительной системы в СДК поселка Зеленого. В три музыкальные школы края поступят семнадцать единиц музыкальных инструментов, учебно-методическая литература и спецоборудование. Два автоклуба пополнят материально-техническую базу сельских домов культуры», – рассказала Светлана Айгистова.


Справка

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Одна из его основных задач – сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране.

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