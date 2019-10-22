К интернету подключают социально значимые организации края

На прошлой неделе состоялась приемка работ по подключению к сети интернет сразу на четырех социально значимых объектах полуострова. До конца октября 2019 года к интернету подключат 48 социально значимых объектов Камчатки.

Теперь высокоскоростным интернетом смогут пользоваться в администрации Начикинского сельского поселения, пожарных постах поселков Сокоч и Лесной, а также фельдшерском пункте поселка Начики. Об этом рассказали в агентстве по информатизации и связи края.

Подключение социально значимых объектов края осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». Согласно его дорожной карте в период с 2019 по 2021 годы к интернету будут подключены 182 социально значимых организации. Работы проводятся в три этапа, до конца октября этого года должны быть подключены 48 таких объектов. Высокоскоростное подключение к глобальной сети им будет предоставлено также за счет средств федерального бюджета, рассказали в агентстве.

По состоянию на 16 октября ПАО «Ростелеком» произведены монтажные работы уже на 47 объектах. Подключение второй и третьей очередей социально значимых организаций планируется до 30 сентября 2020 и 30 сентября 2021 года.

Напомним, на полях Пятого Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и ПАО «Ростелеком». Власти окажут содействие компании в части реализации проектов развития цифровой инфраструктуры. «Ростелеком», в свою очередь, окажет помощь в развитии национальной программы «Цифровая экономика РФ» на Камчатке, примет участие в разработке стратегии цифровой трансформации края, а также продолжит работу по устранению цифрового неравенства.

ПАО «Ростелеком» определено исполнителем по государственному контракту Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение к сети Интернет 182 социально значимых объектов в Камчатском крае. К их числу относятся фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы местного самоуправления, объекты МВД, пожарной охраны и Росгвардии.