Наши каратисты – на Кубке Сахалина

В минувшие выходные в Южно-Сахалинске в спорткомплексе ГБУ «Спортивная школа по волейболу» состоялись международные соревнования по олимпийскому каратэ «Кубок Сахалина» в честь 30-летия федерации каратэ и 15-летия СШОР восточных видов единоборств Сахалинской области.

На торжественной церемонии открытия гостей и участников соревнований приветствовали министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков, чемпион Европы и мира – паралимпиец Сергей Бурлаков и президент региональной федерации каратэ, член президиума Федерации каратэ России Леонид Ким.

Побороться за звание сильнейшего на этих соревнованиях приехали более 450 спортсменов от 8 до 17 лет из Амурской области, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев и Республики Корея. Всего было разыграно 48 комплектов наград.

Камчатский край на данных соревнованиях был представлен спортсменами РОО «Камчатская федерация каратэ» под руководством президента Сергея Лебедкина (г. Петропавловск-Камчатский), Алексеем Янченко (г. Елизово, руководитель СК «Сакура»), а также каратистами из Вилючинска, всего 13 спортсменов.

Спортсмены нашего региона показали хорошие результаты, составив соперникам из дальневосточных регионов, а также иностранным участникам достойную конкуренцию, продемонстрировав при этом характер, мужество и волю к победе. Высокий потенциал спортсменов от Камчатки особенно отметил президент Сахалинской федерации каратэ Леонид Ким.

Лучших результатов от Камчатки добились Алена Ластовская и Артем Островский, занявшие третьи места в своих возрастных категориях в разделе «Кумитэ».

Поздравляем всех участников от Камчатки с первым приобретенным серьезным международным опытом в направлении олимпийского каратэ WKF и будем ждать дальнейших успехов и серьезных побед на будущих соревнованиях.

Напомним, что каратэ официально включено в программу Олимпийских игр 2020 года, а потому турнир проводился по всем олимпийским правилам этого вида спорта.