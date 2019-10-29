Рождение скульптур в «Лава-парке»

На территории музея «Вулканариум» прошел камчатский фестиваль парковой скульптуры «Четыре стихии. Камчатка». На глазах у зрителей появились скульптурные композиции, которые станут украшением новой парковой зоны в Петропавловске-Камчатском.

Фестиваль проходил в парковой зоне «Лава-парк» в центре Петропавловска-Камчатского на ул. Ключевской и завершился 27 октября. Во время фестиваля музей «Вулканариум» работал в режиме открытых дверей без экскурсии бесплатно.

Отбор участников-скульпторов проходил в течение месяца. Затем мастера по дереву, металлу, камню и другим материалам на глазах у публики создавали свои произведения. Скульптуры выполнены из долговечных метеостойких материалов. Победителей ожидает всеобщее признание и торжественное награждение, которое состоится 4 ноября в 15.00.

Проект реализуется на средства краевой субсидии, полученной АНО «Благодать», в рамках региональной государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае».

Телефоны для справок: 8-963-832-02-02, 32-02-02.