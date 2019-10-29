Более 52 тысяч отключений света произвели на Камчатке из-за долгов

С начала года специалисты филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» произвели больше 52 тысяч отключений электроэнергии за долги. Это первичные частичные и полные ограничения подачи энергии, а также повторные за самовольное подключение.

Впервые без света на Камчатке в этом году оказались порядка 20 тыс. человек. Около 5 тыс. должников – жители, которые самовольно подключились к сети. У многих из них пришлось отключать электроэнергию по несколько раз. При этом к ним применяли дополнительные меры взыскания задолженности: начисление пени, взыскивание задолженности в суде, аресты счетов и имущества, запрет на выезд за границу.

На 1 октября долг жителей Камчатского края за тепловую и электрическую энергию составляет 2,3 млрд рублей: за электричество – 416 млн рублей, за тепло – 1,9 млрд рублей.

«Согласно пунктам 118, 119 постановления Правительства РФ от 6.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», электроэнергию отключают, если задолженность превышает сумму двух месячных размеров платы за нее», – объясняет эксперт информационного портала «Жилфин.рф» (в рамках проекта Минфина России по финансовой грамотности) Лолла Кириллова.

При этом должнику должно прийти уведомление об отключении. Его вручают под расписку или направляют по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Также уведомление могут включить в платежку для оплаты коммунальных услуг. Сообщить об отключении должнику могут и по телефону, при этом разговор запишут, по электронной почте или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. А вот отключить отопление за долги не могут: это незаконно при любой сумме задолженности.