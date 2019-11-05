«Зеркальный» – народный сквер

Еще одно место общественного отдыха появилось в краевой столице. На территории сквера рядом с кафедральным собором разместились четыре обзорные площадки, беседка, детская игровая зона, дорожки для прогулок, лавочки.

В понедельник, 4 ноября, состоялось торжественное открытие сквера. Почетными гостями стали губернатор края Владимир Илюхин и председатель Заксобрания края Валерий Раенко.

Это уже шестая площадка в городе, благоустроенная по программам «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное благоустройство городского округа». Автором проекта сквера стал молодой архитектор, уроженец Петропавловска Иван Суханов, а средства были выделены из бюджета края.

«Еще в 2017 году горожане собрали порядка 500 голосов за благоустройство этой территории. И хотя она не стала победителем голосования, в 2018 году был разработан проект по созданию нового сквера. Выражаю большую признательность губернатору и правительству края за выделенные средства, за внимание к нуждам жителей краевой столицы», – сказал глава города Виталий Иваненко. Он отметил, что название для сквера также было выбрано горожанами.

Работа по благоустройству сквера продолжится. Здесь появятся малые архитектурные формы, будет сделано дополнительное озеленение, установлены камеры видеонаблюдения.