Календарь 11-17 ноября 2019 г.
11 ноября
Родилась Ольга Германовна Аграновская, тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Эдельвейс», заслуженный тренер России (1957 г.).
День образования управления внутренних дел (УВД) г. Петропавловска-Камчатского (1993 г.). До этого милиция Петропавловска работала на правах ГОВД – городского отдела.
12 ноября
Образование ООО «Авача-трал» (1998 г.).
В 1995 году в Усть-Хайрюзове была освящена православная церковь, которую жители села строили 4 года.
13 ноября
Родилась Светлана Викторовна Третьякова, глава Устьевого сельского поселения Соболевского района, председатель Собрания депутатов Устьевого сельского поселения (1972 г.).
В 1962 году на Приморском бульваре (ул. Ленинская) открылся первый в городе киоск по продаже живых цветов. Их можно было приобрести еще в одном месте (для новобрачных) – в городском ЗАГСе Петропавловска.
14 ноября
В 1914 году было окончено строительство грунтовой колесной дороги между Петропавловском и селом Завойко (ныне – г. Елизово).
Отпускная цена (с завода) буханки белого хлеба 1-го сорта, произведенного АО «Камчатский хлеб», составляла в ноябре 1995 года 2 846 рублей.
15 ноября
В 1922 году ВЦИК РСФСР принял декрет, по которому вся территория Дальневосточной Республики (ДВР) вошла в состав РСФСР.
16 ноября
Родился Андрей Викторович Воровский, заместитель председателя городской думы Петропавловска-Камчатского – председатель комитета гордумы по местному самоуправлению и социальной политике (1972 г.).
В 1964 году в Петропавловске открылась 1-я конференция творческой молодежи Камчатки.
17 ноября
Родилась Светлана Владимировна Айгистова, министр культуры Камчатского края (1961 г.).
70 лет назад (1949 г.) указом Президиума Верховного Совета РСФСР в составе Камчатской области был образован Елизовский район.
День образования Камчатского медицинского колледжа. В 1936 году в Петропавловске была открыта фельдшерско-акушерская школа, преобразованная в 1954 году в медицинское училище, а затем – в колледж.
Комментарии