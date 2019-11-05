Календарь 11-17 ноября 2019 г.

11 ноября

Родилась Ольга Германовна Аграновская, тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Эдельвейс», заслуженный тренер России (1957 г.).

День образования управления внутренних дел (УВД) г. Петропавловска-Камчатского (1993 г.). До этого милиция Петропавловска работала на правах ГОВД – городского отдела.

12 ноября

Образование ООО «Авача-трал» (1998 г.).

В 1995 году в Усть-Хайрюзове была освящена православная церковь, которую жители села строили 4 года.

13 ноября

Родилась Светлана Викторовна Третьякова, глава Устьевого сельского поселения Соболевского района, председатель Собрания депутатов Устьевого сельского поселения (1972 г.).

В 1962 году на Приморском бульваре (ул. Ленинская) открылся первый в городе киоск по продаже живых цветов. Их можно было приобрести еще в одном месте (для новобрачных) – в городском ЗАГСе Петропавловска.

14 ноября

В 1914 году было окончено строительство грунтовой колесной дороги между Петропавловском и селом Завойко (ныне – г. Елизово).

Отпускная цена (с завода) буханки белого хлеба 1-го сорта, произведенного АО «Камчатский хлеб», составляла в ноябре 1995 года 2 846 рублей.

15 ноября

В 1922 году ВЦИК РСФСР принял декрет, по которому вся территория Дальневосточной Республики (ДВР) вошла в состав РСФСР.

16 ноября

Родился Андрей Викторович Воровский, заместитель председателя городской думы Петропавловска-Камчатского – председатель комитета гордумы по местному самоуправлению и социальной политике (1972 г.).

В 1964 году в Петропавловске открылась 1-я конференция творческой молодежи Камчатки.

17 ноября

Родилась Светлана Владимировна Айгистова, министр культуры Камчатского края (1961 г.).

70 лет назад (1949 г.) указом Президиума Верховного Совета РСФСР в составе Камчатской области был образован Елизовский район.

День образования Камчатского медицинского колледжа. В 1936 году в Петропавловске была открыта фельдшерско-акушерская школа, преобразованная в 1954 году в медицинское училище, а затем – в колледж.