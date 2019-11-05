Осторожно, «термошок»: энергетики очистят систему теплоснабжения

Санитарная очистка воды в открытой системе горячего водоснабжения (двухтрубная система отопления) пройдет во всех котельных и центральных тепловых пунктах ПАО «Камчатскэнерго» Петропавловска-Камчатского и Елизовского района, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Для обеззараживания воды будет резко повышена температура нагрева, так называемый «термошок», которая будет держаться на высокой отметке в течение 48 часов.

Тепловая санация систем водоснабжения будет проходить со 2 по 19 ноября. В течение этого времени жителям необходимо быть готовыми к тому, что температура горячей воды из-под крана будет отличаться от привычной.

Мероприятия по санитарной очистке систем теплоснабжения будут проводиться в соответствии с графиками. В системе отопления в течение двух суток вода будет держаться на уровне 70 градусов для предупреждения загрязнения горячей воды высококонтагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 градусов.

Санитарная очистка системы водоснабжения проводится ежегодно ипозволяет обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие и безопасность горячей воды, потребляемой из открытой (двухтрубной) системы горячего водоснабжения в осенне-зимний период.