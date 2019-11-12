Ярмарки: и вширь, и вглубь

Сегодня камчатцев не удивишь постоянно действующими ярмарками местных производителей, хотя опыт нашего региона по созданию ярмарочной сети остается уникальным, пожалуй, в масштабах страны.

В 2012 году правительство края открыло в КВЦ в Петропавловске первую постоянно действующую выставку-ярмарку. Местные производители получили свою торговую площадку, а земляки – свежую натуральную камчатскую продукцию по весьма умеренным ценам.

К работе по созданию аналогичных ярмарочных площадок подключились профильные министерства края, НП «Пищевик», предприниматели. В 2017 году министерством экономического развития и торговли региона был разработан проект развития ярмарочной сети, направленный на увеличение числа постоянно действующих площадок. Ставились задачи и расширения географии ярмарок.

Сегодня на территории края работают 12 постоянно действующих ярмарок, география их уже довольно обширна. Мониторинг показывает: розничные цены на ярмарках на 10–15 процентов ниже цен на аналогичную продукцию в коммерческой торговой сети.

– Пришло время, когда важно не только количество площадок, но и качество ярмарочной торговли. И по-прежнему остается актуальной задача приблизить местного товаропроизводителя к покупателям не только в Петропавловске и Елизове, но и в других районах края, – считает глава минэкономразвития края Дмитрий Коростелев.

Удается ли решать эти задачи? В Милькове и Усть-Камчатске муниципалитеты создают площадки для местных производителей и ярмарки под региональным брендом «Сделано на Камчатке». В Милькове работает мини-рынок, где имеются и крытые места, и открытая зона торговли. Важно, что сделано это не ради галочки в отчетах. В районе немало крепких сельхозпроизводителей, им есть чем торговать – молоко и молочные продукты, мясная продукция, овощи, хлебобулочные изделия и т. д. А значит, торговля должна быть цивилизованной.

В Усть-Камчатске также уже сегодня можно купить мясо, рыбу, хлеб и т. д. собственного производства. Власти Соболевского района включились в работу по открытию в селе ярмарки. И не удивляйтесь, за 5 лет в районе созданы и работают 4 сельскохозяйственных предприятия, которые предлагают землякам свинину, говядину, мясо птицы, хлеб и молоко.

Эти ярмарки, как сообщили в минэкономразвития, окончательно «доведут до ума» и торжественно откроют в июле будущего года, в День торговли.

Остается проблемой открытие ярмарки в Вилючинске. НП «Пищевик» и администрация ЗАТО нашли просторное помещение, которое станет удобным для жителей двух микрорайонов – и Приморского, и Рыбачьего. Но его оформление в собственность муниципалитета требует дополнительных согласований с Минобороны РФ. Тем не менее, варианты решения проблемы найдены, и ярмарка в Вилючинске обязательно будет.

Как отмечают в министерстве экономического развития и торговли, сегодня в крае имеется колоссальная торговая сеть помимо ярмарочной. И создавать дополнительные торговые объекты не везде и не всегда целесообразно. Стоит задача привлечь действующую торговую сеть к совместной работе с товаропроизводителями Камчатки. В 2020 году специалисты министерства будут работать в этом направлении: изучат, что мешает выходу на прилавки местной продукции, насколько адекватна рента, которую требуют продавцы. Министерства экономического развития, сельского и рыбного хозяйства продолжат продвигать и популяризировать камчатскую продукцию, одновременно помогая предпринимателям в ее реализации.





Елена ИВАНОВА