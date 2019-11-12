Дмитрий КОРОСТЕЛЁВ: Важен не только экономический рост, но и его качество

Накануне Дмитрий КОРОСТЕЛЕВ, министр экономического развития и торговли Камчатского края, поздравил коллег – сотрудников экономических служб, преподавателей и студентов экономических специальностей, заслуженных работников экономики с Днем экономиста, который отмечается в России 11 ноября.

А мы поговорили с министром о том, как развивается экономика края, какие проблемы преодолевает. Ведь благополучие камчатцев напрямую зависит от экономических успехов территории.

– Дмитрий Анатольевич, как чувствовала себя экономика края в этом году, какими достижениями порадовала?

– В экономических показателях края с 2011 года, безусловно, присутствует положительная динамика. В первую очередь это касается валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал, роста промышленного производства. Это очевидно, и в немалой степени росту экономики сегодня способствуют режимы экономических преференций, которые созданы в нашем крае, – это и территория опережающего развития (ТОР «Камчатка»), и свободный порт Владивосток (СПВ), и региональные инвестиционные проекты. Эти меры работают, повышая общую экономическую активность.

Важную роль сыграло принятие инвестиционного, налогового, регуляторного законодательства и совершенствование контрольно-надзорной деятельности. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что важен не только сам экономический рост, но и его качественные характеристики. Мы видим, что рыбохозяйственники строят на территории края современные рыбоперерабатывающие заводы. На действующих предприятиях внедряются новые технологии и бережливое производство – это все происходит здесь и сейчас. И это связано в том числе с новыми форматами экономики, включая торговлю.

– Какие отрасли продвигают вперед экономику Камчатки?

– Флагманом развития по-прежнему выступает рыбохозяйственный комплекс, который демонстрирует рекордные уловы. Во-вторых, горнорудная промышленность, освоение месторождений Камчатки. В-третьих, сельхозпроизводители увеличивают объемы и расширяют ассортимент своей продукции. Прирост год из года дает туризм, развивая сферу гостеприимства в целом. Есть определенные проблемы с состоянием строительной отрасли на Камчатке. Рассчитываем, что те бюджетные средства, которые удалось привлечь в рамках реализации нацпроектов на территории региона, позволят нашему строительному комплексу работать на долгосрочной основе. Ведь для стройки очень важно иметь уверенность в завтрашнем дне и долгосрочные контракты.

– Мы много слышим о проектах и инвестициях в рамках ТОР и СПВ. Но зримые результаты пока невелики, пока «на хлеб не намажешь». Требуется время?

– В этом году мы отмечаем 5-летие федерального закона о ТОРах, принятого в декабре 2014 года. Уже в августе 2015-го Камчатка получила право участия в проекте. Затем было заключено соглашение между Минвостока РФ, правительством и муниципальными образованиями края о создании ТОР «Камчатка». Параллельно велась и ведется работа по созданию соответствующей инфраструктуры для инвесторов. Например, сфера ведения нашего министерства – это работа с энергетиками, строительство соответствующей энергетической инфраструктуры для реализации проектов резидентов ТОР «Камчатка» и СПВ.

Напомню, ТОР и СПВ – это долгосрочные проекты, на 70 лет вперед, здесь положительные эффекты от реализации инвестпроектов могут прийти спустя 10–15 лет. Но в целом создание особой экономической зоны – давно ожидаемое событие – на Камчатке состоялось. И будет и в дальнейшем приносить пользу территории, помогая экономике выйти на новый уровень.

На сегодня в соответствии с заключенными соглашениями порядка 130 резидентов СПВ на Камчатке готовы инвестировать в экономику края около 10 млрд рублей. Еще 90 предприятий в рамках ТОР «Камчатка» заявились на свое инвестиционное участие в общем объеме 39 млрд рублей.

В целом, рост камчатской экономики не может быть осуществлен без капитальных вложений, рабочих мест и повышения производительности труда. А все это обеспечивают именно новые инвестпроекты на территории края. Наша задача заключается в том, чтобы создать максимально комфортную инвестиционную среду. От этого выиграют и инвесторы, и, что самое главное, наше население.

Сегодня мы говорим о положительной динамике за последние 10 лет. Если посмотрим назад, то стоит признать, что начиная с 1991 года у нас регресс происходил постоянно, ни по одному экономическому показателю в крае не было роста. Поэтому сегодня в рамках стратегии развития края, государственных программ, налоговых режимов, нового формата оказания государственных и муниципальных услуг – мы занимаемся экономическим развитием нашего края. Да, региональная экономика непростая, многофакторная, и в первую очередь опасения вызывают инфраструктурные ограничения, все, что связано с капитальными вложениями, тарифные и географические факторы мешают быть конкурентоспособными в сравнении с другими регионами. Но как за счет государства, так и за средства бизнеса, а лучше всего – в кооперации государства и бизнеса, необходимо продолжить совместную работу по экономическому развитию Камчатки.

– Согласны ли с вашими выводами показатели национального рейтинга?

– На самом деле это хорошее подспорье – показатели национального рейтинга. По оценке федеральных властей, край демонстрирует устойчивую динамику. В частности, по созданию условий для вложения инвестиций в территорию. Большей частью это связано с изменением законодательства, которое сегодня позволяет инвестору вкладывать деньги в объекты основных средств. Инвесторам важны стабильные условия, чтобы не менялись налоги, техническое регулирование. Рейтинг – это индикатор доверия. Немаловажно и то, что в 2016–2018 годы нашими рыболовецкими компаниями была получена колоссальная экспортная выручка – в силу девальвации рубля, больших уловов, роста стоимости продукции на внешних рынках. Это позволило получить средства, которые рыбаки вкладывают в первую очередь в переоборудование и модернизацию своих производств. Я был на заводах, которые построены в последние годы, и они, конечно, впечатляют. И в сельском хозяйстве есть такие достижения, например, откормочный свинокомплекс на 36 тысяч голов, который компания «Агротек» завершила в поселке Лесном и вводит в промышленную эксплуатацию.

– С начала года Камчатка приступила к реализации национальных проектов, а 12 их в федеральной повестке. Почему государство вновь обратилось к нацпроектам как форме социального и экономического развития?

– Действительно, в 2006–2007 годах страна уже работала над выполнением приоритетных национальных проектов. С 2012 года – майских указов Президента, которые я тоже соотношу с таким понятием, как проект. И сегодня в стране приняты 12 нацпроектов развития. Почему именно так? Потому что проектный подход более действенный в госсекторе. Он позволяет достичь конкретного результата в установленные сроки, согласованные в нашем случае между Российской Федерацией и Камчатским краем.

И я бы не согласился с градацией нацпроектов на социальный и экономический блоки. Это достаточно условно. В 204-м указе Президента страны от 7 мая 2018 года в преддверии 12 направлений развития страны представлены 9 национальных целей. Вот что должно быть в фокусе нашего постоянного внимания – национальные цели развития. И еще. Невозможно вычленить, какая из этих целей экономическая, а какая социальная. Не получится. Например, снижение уровня бедности – что здесь первично?

– Наверное, все-таки экономика первична.

– Но это зависит и от структуры занятости. Всегда есть та или иная региональная специфика. В Камчатском крае, когда мы повышаем зарплату бюджетному сектору до уровня среднерыночной, мы, по сути, постоянно разгоняем среднерыночный показатель и в итоге идем по кругу. И так по большинству показателей. Даже задача вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира напрямую связана с изменением человеческого капитала, с повышением качества и модернизацией образования.

Камчатский край активно участвует в реализации 11 национальных проектов. Мы прямо не представлены в нацпроекте «Наука», который пока в полной мере не является регионально ориентированным. Но край давал свои предложения по привлечению института вулканологии в реализацию этого проекта. Да, научные центры по этому проекту разворачиваются на площадках федеральных университетов, а это не полномочия субъектов России. Но федеральные образовательные учреждения на Камчатке есть, и работать с ними необходимо. В частности, наше министерство заключило 5 соглашений о сотрудничестве с вузами Камчатки, и мы на регулярной основе встречаемся в дальневосточном филиале Всероссийской академии внешней торговли – это площадка для всех вузов, всего профессорско-преподавательского состава. Здесь мы вместе с депутатским корпусом, торгово-промышленной палатой края достаточно живо, критично оцениваем ход реализации напроектов, и это правильно.

Участвуя в 11 нацпроектах, наш регион реализует 50 региональных проектов. Уходящий год был во многом организационным, когда потребовалось увязать стратегию развития края, государственные программы (а их 26) и нацпроекты. И сегодня готов каркас этого стратегического образа будущего Камчатского края.

– Обеспечены ли новые задачи финансами?

– Если говорить о ресурсном обеспечении нацпроектов, то до 2024 года для достижения всех целей и показателей нам необходимо 108 млрд рублей. Сегодня имеем на ближайшую трехлетку 15 процентов консолидированных средств, необходимых на реализацию. Важно понимать, что край и без того обязан выполнять насущные задачи в рамках своих полномочий – ремонтировать и строить больницы и школы, дороги и т. д. Но на цели нацпроектов мы получаем дополнительное финансирование. И согласованные ориентиры развития в рамках работы всех органов власти страны, когда федеральная власть несет солидарную ответственность с регионом по достижению тех или иных показателей.

Подчеркну, что около 80 процентов средств, отпущенных по нацпроектам, будет направлено именно на развитие человеческого капитала. Поставлены задачи по развитию предпринимательства на Камчатке, новые задачи по экспорту продукции АПК. И здесь будем работать над повышением производительности труда, внедрением новых технологий.

Мы просто обязаны научиться быстро реагировать на новые вызовы современности, а значит, улучшать форматы работы с бизнесом и населением, с муниципальными образованиями, во многом перестраивать систему госуправления. Ведь очевидно, что нужна инвентаризация отчетности, которая копится годами, и сложно сказать, насколько она востребована сегодня. Наш госаппарат воспринимается как тяжелая бюрократическая машина, и эта ситуация требует изменений и новых подходов.

– Но пока мы видим обратную картину.

– Пока мы видим испещренность и колоссальный объем отчетности. И мы солидарны с большинством регионов России в том, что необходимы так называемые «платформенные» решения, нужна система, к которой были бы подключены все заинтересованные участники: счетные палаты, прокуратура и иные правоохранительные органы, депутатский корпус, чтобы мы могли и обществу предоставлять соответствующую информацию. Минфин России об этом думает. Отчасти такие поручения уже даны Правительством РФ – на сайте Минфина есть открытые данные по исполнению нацпроектов на территориях.

Повторю, что весь 2019 год – это попытка подготовить субъекты, муниципалитеты, органы власти в целом к работе по достижению национальных целей. А для этого нам нужно научиться работать в проектных подходах. На Камчатке есть определенная специфика, связанная с иерархичностью принятия решений, с тем, что законодательство большей частью заточено под бумажные процессы. Но и в этой сфере мы уже сделали большой скачок: в 2014 году мы были на 84 месте в России по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид, а сейчас находимся на 15-й позиции. Очень многие камчатцы зарегистрированы в единой системе идентификации, пользуются порталом государственных и муниципальных услуг, интернет-банком. Сегодня мы реализовали хорошее решение записи в МФЦ – не через портал госуслуг, а через специально разработанную бесплатную программу «Мои документы Камчатка». Пилотными стали Петропавловск, Елизовский район, Вилючинск, Мильково. Постараемся сделать программу доступной на территории всего края. «МФЦ в кармане» – так условно назвали этот сервис – уже получило хороший отклик у земляков.

– Один из нацпроектов – «Малое и среднее предпринимательство» – ставит задачу развития в регионах офисов «Мой бизнес». Как на Камчатке решается эта задача?

– Регионы по-разному подходят к реализации этого проекта. Мы на Камчатке сначала попытались возложить дополнительную нагрузку – работу с предпринимательским сообществом – на офисы МФЦ. Но это оказалось сложным в силу специфики и объемов услуг. Затем Примсоцбанк открыл офис «Мои документы» для бизнеса и стал предоставлять порядка 20 услуг в данном формате. Хороший вариант решения, но это – «бонусный» пакет банка для клиентов.

В итоге в сентябре этого года в бизнес-центре «Атом» на проспекте К. Маркса правительством края был открыт замечательный центр «Мой бизнес». В формате одного окна здесь работают все службы инфраструктурной поддержки малого и среднего бизнеса. Средства выделены из федерального бюджета, агентство инвестиций и предпринимательства края провело колоссальную работу по созданию центра. Комфортно и удобно – отныне предприниматель в одном месте может получить весь комплекс услуг. И это действительно одно из направлений нацпроекта.

– Есть ли у Камчатки успехи в решении наболевшей российской проблемы – излишнего административного давления на бизнес?

– Проблема решается, и за последние 2–3 года есть очевидный прогресс, что отмечают и сами предприниматели. С каждой историей административного давления нужно разбираться индивидуально, и сегодня такая возможность есть. О каких возможностях я говорю? Конечно, это краевой Совет по развитию и поддержке предпринимательства и уполномоченный по защите прав предпринимателей, которые постоянно рассматривают все проблемные вопросы. Но самое главное – это бизнес-объединения, а сегодня в крае представлена вся четверка федеральных бизнес-объединений – «Деловая Россия», «Опора России», РСПП, Торгово-промышленная палата края. Они выдвигают свою повестку, вырабатывают консолидированные решения, обмениваются лучшими практиками. И помогают в досудебном порядке на государственном уровне решать самые сложные вопросы.

Что касается давления, в рамках инвестиционного рейтинга был подведен итог так называемого рейтинга Бориса Титова, и край в нем занимает очень неплохую позицию – 7 место. Проверялись главным образом территориальные органы власти, делались опросы. И мы для себя поставили задачу удержать свои позиции в этом рейтинге. Наше министерство является координатором реформы контрольно-надзорной деятельности, перед нами стоят новые задачи на будущий год: в первую очередь это уход от проверок бизнеса в сторону профилактических мероприятий, цифровизация контрольно-надзорной деятельности и выстраивание четкой системы муниципального контроля. Главная задача – максимально снизить административное давление на бизнес региона.





Беседовала Елена БРЕХЛИЧУК