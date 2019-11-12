Автомобиль превращается… в сцену!

Шоумобиль, автоклуб, мобильный культурный центр – как только не называют это чудо современных технологий! В былые времена о таком можно было лишь мечтать. Мечты сбываются: на Камчатке появился передвижной сценический комплекс. Он поступил в ведение центра культуры и досуга «Сероглазка» в начале ноября, а в минувший понедельник новинку презентовали на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.

Сценический комплекс собран на базе КамАЗ-65116 с колесной формулой 6 × 4. С помощью этой машины можно организовать полноценный праздник или концерт на любой площадке в любой точке края. Автоклуб оснащен экраном, выдвижной сценой, световыми приборами и звуковой системой.

– Это уникальная машина, которая существенно поможет нам в проведении мероприятий, – рассказала заместитель директора ЦКД «Сероглазка» Екатерина Зубенко. – Раньше приходилось отдельно ставить сцену, настраивать звук и свет. Благодаря автоклубу организовать концерт будет проще. Он обеспечит новое звучание наших праздников, городских и краевых.

Сценический комплекс спроектирован по индивидуальному заказу и включает в себя автономный дизельный источник питания, уличный светодиодный экран прокатного типа, звуковое и осветительное оборудование и трансформируемую сцену. Ее размеры в развернутом виде – 7,8 на 6,9 метра, верхняя часть трансформируемой сцены – 6 метров от уровня полуприцепа. Очень многое в этом передвижном клубе автоматизировано, управлять процессом можно прямо на планшете. Чтобы выдвинулась сцена, достаточно нажать на одну кнопку. Все оборудование работает на практически бесшумном генераторе мощностью 50 киловатт. В автомобиле есть специальная печка, благодаря которой сценический комплекс можно развернуть при низкой температуре. По периметру и внутри КамАЗа установлена система видеонаблюдения.

– Масштаб и технические характеристики данного оборудования просто поражают, – отметила министр культуры региона Светлана Айгистова. – Полная масса автопоезда – почти 38 тонн. Гидравлические системы, которые обеспечивают трансформацию сцены и светодиодного выдвижного экрана, управляются из кабины водителя. Комплекс полностью автономен – от системы отопления до электропитания, имеется возможность собрать линейный массив из 16 акустических систем. Все его характеристики можно перечислять часами. Одним словом, это полноценная профессиональная сцена, которая может быть доставлена в различные локации и существенно расширяет наши организационные возможности при реализации крупных выездных творческих проектов.

Комплекс приобретен в рамках исполнения распоряжений Владимира Путина об освоении средств, выделенных из резервного фонда Президента РФ на социально значимые объекты и мероприятия. Его стоимость превышает 29 миллионов рублей. До конца ноября на полуостров должны доставить еще два автоклуба. На покупку сценических комплексов для Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов выделено больше 14,4 миллиона рублей в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».