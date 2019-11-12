Освящены колокола Морского собора

На территории Камчатского Морского собора в столице края прошла церемония освящения колоколов, которые увенчают звонницу храма.

Участие в мероприятии приняли губернатор Владимир Илюхин, руководители исполнительных органов государственной власти, жители Петропавловска-Камчатского.

В начале ноября 10 колоколов были доставлены в камчатский морской порт, их общий вес составил более трех тонн.

«Шесть лет назад в основание будущего собора был заложен первый камень. Сегодня мы освящаем его колокола. Нет никаких сомнений в том, что храм станет не только духовным и культурным центром, но и настоящим украшением краевой столицы», – отметил Владимир Илюхин.

Чин освящения колоколов провел архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор. Их установка станет одним из завершающих этапов строительства Камчатского Морского собора, который строится по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По проекту высота храма составляет 41 метр, он вмещает до 500 прихожан одновременно. Собор украшен уникальными иконами и историческими фресками, на которых запечатлена история освоения и защиты Камчатки. Строительство ведется исключительно на пожертвования камчатцев.

Морской собор – единственный на Дальнем Востоке храм-памятник в честь тех, кто не вернулся из моря. В 2020 году планируется Великое освящение верхнего храма. В настоящее время собор открыт для посещения.