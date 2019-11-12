Освящены колокола Морского собора

Освящены колокола Морского собора

На территории Камчатского Морского собора в столице края прошла церемония освящения колоколов, которые увенчают звонницу храма.

Участие в мероприятии приняли губернатор Владимир Илюхин, руководители исполнительных органов государственной власти, жители Петропавловска-Камчатского.

В начале ноября 10 колоколов были доставлены в камчатский морской порт, их общий вес составил более трех тонн.

«Шесть лет назад в основание будущего собора был заложен первый камень. Сегодня мы освящаем его колокола. Нет никаких сомнений в том, что храм станет не только духовным и культурным центром, но и настоящим украшением краевой столицы», – отметил Владимир Илюхин.

Чин освящения колоколов провел архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор. Их установка станет одним из завершающих этапов строительства Камчатского Морского собора, который строится по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По проекту высота храма составляет 41 метр, он вмещает до 500 прихожан одновременно. Собор украшен уникальными иконами и историческими фресками, на которых запечатлена история освоения и защиты Камчатки. Строительство ведется исключительно на пожертвования камчатцев.

Морской собор – единственный на Дальнем Востоке храм-памятник в честь тех, кто не вернулся из моря. В 2020 году планируется Великое освящение верхнего храма. В настоящее время собор открыт для посещения.

святое дело
102

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых