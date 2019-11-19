Дровяные котельные - на альтернативное топливо

К январю 2020 года определиться, на какое топливо экономически целесообразно перевести дровяные котельные поселков Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, – с такой просьбой к минЖКХ Камчатского края обратились депутаты по итогам заседания комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности краевого парламента под руководством вице-спикера Романа ГРАНАТОВА.

Год назад депутаты начали бить тревогу из-за того, что дровяные котельные существенно подрывают запасы леса. Ежегодно котельные Ключей и Козыревска сжигают порядка 25 тысяч кубометров дров. Такими темпами через несколько лет леса не останется вовсе. В январе текущего года по обращению краевого парламента губернатор Владимир Илюхин создал при минЖКХ рабочую группу, которая должна была просчитать варианты перевода котельных. На сегодняшний день как альтернатива дровам рассмотрены компримированный и сжиженный газ, а также пеллеты – прессованные гранулы, изготовленные из отходов древесно-стружечного материала.

«Хотелось бы также в сравнении увидеть расчеты по переводу на уголь. Сегодня многие поселения отапливаются углем, существует централизованный завоз этого топлива на Камчатку. Чтобы экспериментировать с пеллетами, надо иметь убедительные доводы в пользу того, что это выгодно. Надолго ли нам хватит собственных древесных отходов для изготовления пеллетов? А если завозить с материка – будет ли это дешевле угля? Вот вопросы, на которые необходимо ответить в ближайшее время. Дальше тянуть нельзя, нужно в январе определяться с альтернативным топливом и пытаться уже летом переоборудовать котельные. Потому что мы с катастрофической скоростью теряем запасы леса», – сказал Гранатов.

Он предложил минЖКХ подключить к расчетам руководство Усть-Камчатского района и в январе снова собраться на заседании комитета по этому вопросу.

Депутаты акцентировали, что речь идет исключительно о поселковых котельных, которые сжигают лес в промышленных масштабах. Ограничивать право жителей топить частные дома дровами никто не собирается.