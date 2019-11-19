В Ключах начато строительство детского сада

В поселке Ключи на Камчатке началась закладка фундамента нового детского сада на 200 мест. Земляные работы выполнены на 35 процентов, готовность фундаментов детского сада – 18 процентов. Об этом рассказал министр строительства Камчатского края Андрей ДЕГОДЬЕВ.

Дошкольное учреждение в поселке Ключи Усть-Камчатского района сможет принять 200 детей пяти возрастных категорий. Детский сад рассчитан на 10 детских групп. Кроме того, в нем будут располагаться залы для музыкальных и физкультурных занятий, сенсорная комната, пищеблок, медицинский блок, постирочная и служебно-бытовые помещения персонала.

«В сентябре этого года был заключен контракт с ООО «Хорс» на строительство детского сада. Подрядчик уже выполнил ряд работ, в том числе фундаменты здания заложены на 18 процентов. На стройплощадке устанавливаются камеры видеонаблюдения. С их помощью за строительством детского сада можно будет наблюдать в режиме онлайн, – сказал министр строительства края Андрей Дегодьев. – Напомню, что на возведение детсада в Ключах в 2019 году из федерального бюджета уже выделено более 142 миллионов рублей, из краевого бюджета – 17 миллионов. В 2020 году из федерального бюджета будет направлено порядка 89 миллионов, а сумма финансирования из краевого бюджета составит 212 миллионов рублей».

Здание дошкольного учреждения введут в эксплуатацию уже в декабре 2020 года.